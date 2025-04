Temperatura sięga 30 stopni, są problemy na kolei

Gorące powietrze napływa do północnej Francji. W środę temperatura maksymalna w Paryżu sięgnęła 28,7 stopnia Celsjusza. Według dziennika Le Figaro, może to być najcieplejszy 30 kwietnia od 1930 roku. Do tej pory najwyższą temperaturę tego dnia odnotowano w 2005 roku i wynosiła 27,3 st. C.