Pociąg stanął po ulewie. Ewakuowano ponad 500 pasażerów

Rozległe zalania, zniszczone budynki oraz ewakuacja pasażerów pociągu TGV - to skutki burzy, która w poniedziałek nawiedziła miasto Tonneins na południu Francji. Ogółem lokalne służby przeprowadziły ponad 100 interwencji. Niebezpieczna aura ma utrzymać się nad regionem także dzisiaj.

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, za ulewy odpowiedzialny był prawie stacjonarny niż z systemem frontów atmosferycznych, jaki osadził się w tym regionie. Najgorsza sytuacja spodziewana jest w rejonie Tuluzy, gdzie do końca dzisiejszego dnia może spaść ponad 100, lokalnie nawet ponad 150 litrów wody na metr kwadratowy.

Liczne interwencje

Burza z intensywnymi opadami deszczu nawiedziła Tonneins w poniedziałek popołudniu. Silne ulewy doprowadziły do zalań i powodzi. W niektórych miejscach poziom wody przekraczał pół metra.

Według lokalnych mediów służby odnotowały ponad 100 zgłoszeń dotyczących między innymi podtopień oraz uszkodzonej infrastruktury. Fatalne warunki atmosferyczne doprowadziły także do ewakuacji pociągu TGV z 508 pasażerami na pokładzie.

Nocna ewakuacja

Jak podaje lokalny portal sudouest.fr, w wyniku burzy zawaliła się linia energetyczna w pobliżu mostu Aubergeret. W tym czasie do miasta zbliżał się pociąg TGV podróżujący do Tuluzy. Awaria sieci spowodowała, że 508 pasażerów musiało zostać ewakuowanych. Według portalu akcja zakończyła się około 1 w nocy, a wszystkie osoby zostały przetransportowane do miejskiego ratusza. Zdaniem służb nikt nie został poszkodowany.