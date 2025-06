Fala gorąca zmierza do USA. "Szok dla organizmu"

Blisko 40 stopni Celsjusza pokażą w najbliższych dniach termometry w Stanach Zjednoczonych - ostrzegają amerykańscy meteorolodzy. Nadchodząca fala upałów ma przesuwać się z zachodu kraju w kierunku stanów centralnych i wschodniego wybrzeża. Wysokiej temperaturze będzie towarzyszyć duża wilgotność, co stworzy warunki przypominające tropiki.

Do tej pory czerwiec w Stanach Zjednoczonych nie przyniósł wielu ciepłych dni. Ta sytuacja ma jednak drastycznie zmienić się w najbliższych dniach. Jak ostrzegają lokalni meteorolodzy do USA zbliża się fala gorąca, która zaleje większość kraju, przynosząc niewidziany w tym roku upał.

Wysokiej temperaturze, miejscami przekraczającej 39 stopni Celsjusza, będzie towarzyszyć duża wilgotność, co w połączeniu z parowaniem wilgotnej gleby stworzy warunki przypominające tropiki zarówno w dzień, jak i nocą. Niemal pewne jest, że większość Amerykanów zobaczy na termometrach najwyższe jak dotąd w tym roku wartości.

- Skala i długość trwania tej fali upałów będzie prawdziwym szokiem dla organizmu - ocenił Chad Merrill z serwisu AccuWeather.

Z zachodu na wschód

Według prognoz fala ciepła najpierw obejmie zachodnie regiony, a później dotrze do centralnych stanów. Termometry mogą pokazać co najmniej 37 st. C i więcej, co przewyższa średnie wieloletnie dla drugiej połowy czerwca o kilka stopni.

- Pod koniec tygodnia mogą zostać pobite dzienne rekordy temperatury na obszarze od centralnych Gór Skalistych po Wielkie Równiny i Środkowy Zachód - zapowiedział meteorolog AccuWeather Alex Duffus.

Mieszkańcy Denver w stanie Kolorado mają doświadczyć co najmniej czterech kolejnych dni z temperaturą powyżej 32 st. C – od czwartku do niedzieli. W piątek i sobotę prognozowana temperatura maksymalna może przekroczyć 38 st. C. Później fala niebezpiecznych upałów skoncentruje się w rejonie północno-wschodnim.

W wielu miejscach temperatura w ciągu dnia przekroczy 32 st. C, a lokalnie może być wyższa niż 38 st. C. Zdaniem ekspertów spowoduje to wzmożone zużycie energii, konieczność jej oszczędzania oraz zwiększone narażenie na niebezpieczne warunki. Kilkudniowe fale upałów mają dotknąć między innymi Waszyngton oraz Nowy Jork.

Prognozowana temperatura w USA w najbliższych dniach ventusky.com

Apele do mieszkańców

W związku z prognozami lokalne władze zwróciły się do mieszkańców o ograniczanie aktywności fizycznej w godzinach południowych i popołudniowych oraz oszczędzanie energii elektrycznej, której zużycie gwałtownie rośnie wraz z temperaturą. Przed niebezpieczeństwem związanym z upałami, w tym chorobach związanych z przegrzaniem organizmu, ostrzegła także Narodowa Służba Pogodowa.

"Pierwsza znacząca fala upałów w tym sezonie może stanowić spore zagrożenie" - napisano w komunikacie.

Jak podała stacja Fox Weather, warunki mają wrócić do normy na przełomie czerwca i lipca.

Autorka/Autor:Franciszek Wajdzik

Źródło: PAP, Fox Weather, NWS,