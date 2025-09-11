Ewakuacja kilkudziesięciu osób z kempingu, osuwisko zablokowało drogę

Ulewy we Włoszech wymusiły ewakuację kempingu Źródło: ENEX

W środę we Włoszech panowała groźna pogoda. Krajowy Wydział Ochrony Ludności wydał pomarańczowe alerty w części Lombardii, Toskanii i Friuli-Wenecji Julijskiej na północy oraz dla całej Umbrii i Lacjum w centrum kraju.

Ewakuacja kempingu

Trudna sytuacja panowała zwłaszcza we Friuli-Wenecji Julijskiej. W wielu miejscach w kilka godzin spadło ponad 160 litrów na metr kwadratowy. Między miastami Udine i Gorycją tuż przy granicy ze Słowenią strażacy wyjeżdżali do interwencji ponad 100 razy.

W Lignano Sabbiadoro z powodu nawalnych opadów wynoszących około 190 l/mkw. służby musiały ewakuować kilkadziesiąt osób z kempingu Pino Mare. Wenecja obroniła się przed zalaniem dzięki uruchomieniu w porę mobilnych barier przeciwpowodziowych.

Osuwisko na wyspie zesłania Napoleona

Silny deszcz zaznaczył swoją obecność także na Nizinie Padańskiej. W prowincjach Como, Bergamo i Lecco ulewy spowodowały podtopienia i zakłócenia w ruchu drogowym. Do szczególnie groźnej sytuacji doszło w tej ostatniej prowincji, w miejscowości Bulciago, gdzie ziemia zeszła na tory kolejowe. Osuwiska wystąpiły również na Przedgórzu Alpejskim.

Ponadto ekstremalna pogoda dotknęła wyspę Elba u wybrzeży Toskanii, znanej głównie jako miejsce zesłania Napoleona. W mieście Portoferraio na północy wyspy silne opady spowodowały podtopienia i osuwiska - jedno z nich zablokowało drogę i odcięło od świata co najmniej 200 osób w dzielnicy Forno.