Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło środkową Birmę. Tamtejsza junta ogłosiła stan wyjątkowy w stolicy Naypyidaw oraz w drugim co do wielkości mieście Mandalaj. Nie ma dokładnych informacji o liczbie zabitych, ale władze podają, że "wielu cywilów zostało zabitych i rannych".

Birmańskie władze ogłosiły także sytuację nadzwyczajną w regionach Sikong, Mandalaj, Bago i Magway, a także we wschodniej części stanu Shan.

"Wielu cywilów zostało zabitych i rannych"

Ofiary śmiertelne

Jak podała agencja Reutera, co najmniej trzy osoby zginęły po tym, jak zawaliła się część meczetu w mieście Taungnoo w regionie Bago.

Lokalne media podały, że co najmniej dwie osoby zginęły, a 20 zostało rannych po zawaleniu się hotelu w mieście Aungban. Brytyjski dziennik "Guardian" przekazał, powołując się na świadków, że co najmniej osiem osób zginęło, a wiele zostało uwięzionych po zawaleniu się budynku w mieście Mandalaj. - Wybiegliśmy z domu, gdy wszystko zaczęło się trząść. Na moich oczach zawalił się pięciopiętrowy budynek. Wszyscy w mieście wyszli na ulice, nikt nie odważył się wrócić do środka - relacjonował Reutersowi jeden z mieszkańców Mandalaj. W stolicy Birmy popękały drogi. W stołecznym Muzeum Narodowym Birmy spadły fragmenty sufitu. Reuters podał, powołując się na państwowe birmańskie media, że trzęsienie ziemi spowodowało zawalenie się kilku budynków w pięciu miastach i miasteczkach.