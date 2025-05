Tysiące ewakuowanych, dwie osoby zaginione. "Nigdy nic takiego się nie wydarzyło"

Co najmniej jedna osoba nie żyje, a dwie są poszukiwane w wyniku powodzi, jaka nawiedziła region Buenos Aires w Argentynie. Kataklizm wywołały ekstremalne opady deszczu. Lokalne media podały, że swoje domy musiało opuścić ponad 7500 osób.

Kryzys w południowo-wschodniej Argentynie trwa od piątku, kiedy region Buenos Aires nawiedziły ekstremalne opady deszczu. Miejscami w przeciągu kilkudziesięciu godzin spadło nawet 400 litrów wody na metr kwadratowy, co spowodowało, że lokalne rzeki wystąpiły z brzegów i doprowadziło do rozległych powodzi. Zginęła co najmniej jedna osoba, a dwie są poszukiwane.