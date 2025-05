Aligator przewrócił kajak. Nie żyje kobieta

Do tragedii doszło we wtorek w pobliżu ujścia potoku Tiger Creek do jeziora Kissimmee na południe od Orlando. Śledczy przekazali, że tego dnia małżeństwo z miasta Davenport na Florydzie pływało kajakiem na głębokości około metra. W pewnym momencie para najprawdopodobniej wpłynęła na znajdującego się w wodzie aligatora.