Zwrot w pogodzie. Zmiana będzie zauważalna

W nadchodzących dniach czeka nas zmiana aury. Pożegnamy srogi mróz i przywitamy wyższą temperaturę. W pierwszy dzień weekendu termometry mogą pokazać nawet 8 stopni Celsjusza.

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia z centrami ulokowanymi nad Morzem Grenlandzkim, Niemcami oraz zachodnią częścią Rosji. Będziemy znajdować się w strumieniu chłodnego, arktycznego powietrza napływającego znad wód Morza Barentsa.

- Jedynie nad północno-wschodnią Polską zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki, związanej z niżem znad północno-zachodniej Rosji, ze strefą drugorzędnego, chłodnego frontu atmosferycznego - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Od środy do Polski, początkowo zachodniej, w kolejnych dniach również do pozostałych regionów, zacznie napływać cieplejsze powietrze pochodzenia polarnego znad Atlantyku.

- W efekcie tego z każdym dniem temperatura będzie wyższa, czego kulminacja nastąpi w weekend. Wówczas termometry wskażą w ciągu dnia nawet 8 stopni - zauważył synoptyk tvnmeteo.pl. Niestety, mroźne noce tak szybko nie odpuszczą, zwłaszcza na wschodzie Polski, gdzie jeszcze z piątku na sobotę termometry o poranku mogą pokazać około -10 st. C.

Pogoda na wtorek

Wtorek na przeważającym obszarze kraju przyniesie pogodną aurę. Jedynie na północnym wschodzie i częściowo w centrum kraju spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego. Tam też lokalnie pojawią się przelotne opady śniegu do 2-5 centymetrów. Termometry wskażą maksymalnie od -2/-1 stopni Celsjusza na południu, wschodzie i w centrum kraju do 1-2 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni skręcający na północno-zachodni.

Pogoda na środę i czwartek

W środę na zachodzie i południu Polski dopisze pogodna i słoneczna aura. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami śniegu na północnym wschodzie. Spadnie tam do 2-5 cm śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -2/-1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się zmienny, słaby, jedynie na północy i wschodzie umiarkowany, północno-zachodni.

Czwartek upłynie pod znakiem pogodnej aury, nad ranem miejscami zrobi się mgliście. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0-1 st. C na wschodzie do 3-4 st. C na zachodzie kraju. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek zachmurzenie okaże się duże, a na północy i zachodzie przejściowo całkowite. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 0-1 st. C na Suwalszczyźnie do 6-7 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr będzie umiarkowany, na południu kraju w porywach dość silny.

Na sobotę prognozuje się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Termometry wskażą maksymalnie od 1-2 st. C na Suwalszczyźnie do 7-8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni wiatr, umiarkowany.

