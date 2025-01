Zwrot w pogodzie. Zmiana będzie duża

Po weekendzie ze śnieżycami czeka nas szybka odwilż. W drugiej połowie tygodnia temperatura już w całej Polsce będzie dodatnia, a aura zmieni się na bardziej jesienną i mglistą.

- W ciągu najbliższej doby pogodę w większości kraju będzie kształtować rozległy wyż znad środkowej Europy, za sprawą którego wystąpią liczne rozpogodzenia. Na północy Polski na aurę we wtorek wpłynie jednak płytka zatoka niżu ze strefą frontu atmosferycznego, niosącego opady marznącego deszczu. Warunki na drogach będą bardzo trudne, ponieważ padające krople wody będą błyskawicznie zamarzać na wychłodzonych nawierzchniach, tworząc gołoledź - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Wtorek zacznie się dość pogodnie. Od północy zachmurzenie będzie jednak wzrastać do dużego i całkowitego z opadami deszczu, które mogą być marznące. Spadnie od 2 do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 i -1 stopnia Celsjusza na wschodzie, przez 0-1 st. C w centrum kraju, do 1-2 st. C na zachodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w rejonie Wybrzeża w porywach dość silny, o prędkości 40-50 kilometrów na godzinę.

Ocieplenie i odwilż

Jak zapowiada synoptyk, jeszcze w środę marznące opady prognozowane są w południowo-wschodnich regionach, a w kolejnych dniach będzie przeważać pochmurna i mglista aura.

- Wszystko wskazuje na to, że ten krótkotrwały, aczkolwiek intensywny zimowy epizod szybko się zakończy. Pokrywa śnieżna, wprawdzie powoli, z każdym dniem będzie topnieć - dodaje.

Środa zapowiada się pochmurno z zamgleniami i mgłami, zwłaszcza w północnych regionach. Na południowym wschodzie Polski pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz opady marznące powodujące gołoledź. Termometry pokażą od -1 i 0 st. C w rejonie Podkarpacia do 3-4 st. C na Pomorzu. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

W czwartek w całym kraju będzie pochmurno i mglisto, a lokalnie popada mżawka. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 0-1 st. C na Podkarpaciu do 4-5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z kierunku zachodniego będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach

Wszędzie na plusie

Piątek przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami w południowej i zachodniej części kraju. Na termometrach zobaczymy od 2-3 st. C na wschodzie i w centrum do 4-5 st. C na zachodzie. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany.

Na sobotę również prognozowana jest pochmurna aura. Niebo będzie się wypogadzać tylko w południowych regionach. Temperatura maksymalna będzie wyrównana i wyniesie około 3-4 st. C na obszarze całej Polski. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

