Może spaść grad. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne. We wtorek w niektórych miejscach kraju obowiązują alerty przed upałem, a w innych przed burzami. Synoptycy ogłosili też prognozę zagrożeń na kolejne dni. Sprawdź, gdzie uważać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali, a także prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed upałem

Alarmy pierwszego stopnia przed upałem obowiązują w województwach:

podlaskim , w powiecie siemiatyckim;

mazowieckim , poza powiatami północnymi i północno-zachodnimi;

łódzkim , w powiatach: skierniewickim, rawskim, tomaszowskim, opoczyńskim;

świętokrzyskim , poza powiatami zachodnimi;

małopolskim , w powiatach: , w powiatach: Kraków , wielickim, proszowickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów , dąbrowskim;

podkarpackim, poza powiatami południowymi.

Na tych obszarach prognozuje się upał, z temperaturą maksymalną w dzień od 29 do 31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia obowiązują we wtorek w godzinach 11-18.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami są w mocy w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: , w powiatach: Świnoujście , kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, łobeskim, goleniowskim, polickim, Szczecin , gryfińskim, myśliborskim, pyrzyckim, stargardzkim, choszczeńskim;

lubuskim ;

dolnośląskim.

W tych miejscach spodziewane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru dochodzące do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad.

W województwie zachodniopomorskim i okolicach Gorzowa Wielkopolskiego ostrzeżenia są w mocy we wtorek od godziny 10 do 21. Na pozostałym obszarze alert obowiązuje w godzinach 13-21 we wtorek.

01 meteo imgw.jpg IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

W środę żółte alarmy przed burzami mogą obowiązywać w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim (w powiatach południowych).

Prognoza zagrożeń IMGW na środę IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

W czwartek mogą pojawić się ostrzeżenia przed burzami w województwie podlaskim i lubelskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

W piątek IMGW może wydać ostrzeżenia przed burzami w całym kraju.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Autorka/Autor:red.

Źródło: IMGW