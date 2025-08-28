Upał i burze. Ostrzeżenia IMGW mają drugi stopień
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed spiekotą. Z komunikatu wynika, że miejscami termometry pokażą 32 stopnie. Obowiązują też alarmy przed burzami.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed skwarem wydano dla województw:
- mazowieckiego, w powiatach: sokołowskim, łosickim, siedleckim, Siedlce, garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, lipskim, zwoleńskim;
- podlaskiego, w powiecie siemiatyckim;
- lubelskiego;
- podkarpackiego, poza powiatami południowymi;
- małopolskiego, poza powiatami południowymi;
- śląskiego, poza powiatami żywieckim i kłobuckim;
- łódzkiego, w powiecie radomszczańskim;
- świętokrzyskiego.
Temperatura maksymalna w powyższych powiatach wyniesie od 28 do 32 stopni Celsjusza. W nocy termometry pokażą od 17 do 21 st. C. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w piątek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
W części kraju może zagrzmieć. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w województwach:
- wielkopolskim, poza powiatami północnymi;
- lubuskim, poza powiatami położonymi na północy;
- dolnośląskim.
Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu o sumie od 15 do 20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie 25 l/mkw., oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami może pojawić się grad. Alarmy są ważne do godziny 16 w piątek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał
Żółte alarmy przed upałem wydano w województwach:
- opolskim, w powiatach wschodnich;
- śląskim, w powiatach żywieckim i kłobuckim;
- małopolskim, w powiatach: nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;
- podkarpackim, w powiatach południowych;
- łódzkim, z wyłączeniem powiatów zachodnich i objętych ostrzeżenia drugiego stopnia;
- mazowieckim, z wyłączeniem powiatów północnych i objętych ostrzeżenia drugiego stopnia;
Temperatura maksymalna wyniesie w dzień od 29 do 32 st. C. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 20 w piątek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock