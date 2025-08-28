Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed spiekotą. Z komunikatu wynika, że miejscami termometry pokażą 32 stopnie. Obowiązują też alarmy przed burzami.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed skwarem wydano dla województw:

mazowieckiego , w powiatach: sokołowskim, łosickim, siedleckim, , w powiatach: sokołowskim, łosickim, siedleckim, Siedlce , garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom , lipskim, zwoleńskim;

podlaskiego , w powiecie siemiatyckim;

lubelskiego ;

podkarpackiego , poza powiatami południowymi;

małopolskiego , poza powiatami południowymi;

śląskiego , poza powiatami żywieckim i kłobuckim;

łódzkiego , w powiecie radomszczańskim;

świętokrzyskiego.

Temperatura maksymalna w powyższych powiatach wyniesie od 28 do 32 stopni Celsjusza. W nocy termometry pokażą od 17 do 21 st. C. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

W części kraju może zagrzmieć. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w województwach:

wielkopolskim , poza powiatami północnymi;

lubuskim , poza powiatami położonymi na północy;

dolnośląskim.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu o sumie od 15 do 20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie 25 l/mkw., oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami może pojawić się grad. Alarmy są ważne do godziny 16 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Żółte alarmy przed upałem wydano w województwach:

opolskim , w powiatach wschodnich;

śląskim , w powiatach żywieckim i kłobuckim;

małopolskim , w powiatach: nowotarskim, nowosądeckim, , w powiatach: nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz , gorlickim;

podkarpackim , w powiatach południowych;

łódzkim , z wyłączeniem powiatów zachodnich i objętych ostrzeżenia drugiego stopnia;

mazowieckim, z wyłączeniem powiatów północnych i objętych ostrzeżenia drugiego stopnia;

Temperatura maksymalna wyniesie w dzień od 29 do 32 st. C. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 20 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Jak radzić sobie z upałem? IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burza - zasady bezpieczeństwa RCB

Autorka/Autor:red.

Źródło: IMGW