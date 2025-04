Śnieg, oblodzenia, silny wiatr. Tutaj aura może być największym zagrożeniem

Nadchodząca noc w wielu regionach kraju przyniesie przymrozki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Nadchodzący czas w pogodzie zapowiada się jednak pod znakiem znacznie trudniejszej aury. Z prognozy zagrożeń wynika, że w weekend powrócić mają do nas opady śniegu, oblodzenia, a także silny wiatr.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia - przymrozki

Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -3 st. C.