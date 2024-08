Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Jak przewidują synoptycy, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu rzędu 20-30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie sypnie gradem.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 do 32 st. C. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 20 w środę.