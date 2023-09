Taka niedziela "zdarza się raz na 20 lat". Gorąco zaleje całą Polskę

Jak wynika z prognoz meteorologów, także w niedzielę zrobi się gorąco. W zachodniej Polsce temperatura sięgnie 27 st. C, a w wielu innych regionach kraju wyniesie powyżej 25 st. C. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreślił, że "taka pogodowa anomalia zdarza się raz na 20 lat".

Miejscami nawet 27 stopni

"Ekstremalnie ciepły" wrzesień

IMGW porównał prognozowane temperatury do średniej z ostatnich lat. Okazało się, że na 83 procent stacji pomiarowych wartości dodatniej anomalii przekroczą w niedzielę 6 st. C. W Sandomierzu będzie to aż 9,1 st. C.