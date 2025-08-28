Lato jeszcze nas nie opuści

Kolejne dni pozwolą nam poczuć lato. Choć upały szybko opuszczą Polskę, to w wielu regionach kraju utrzyma się przyjemna temperatura. Korzystanie z ciepła utrudni jednak deszcz, a miejscami - burze.

W najbliższych dniach głównym układem barycznym wpływającym na pogodę w Polsce pozostanie były cyklon tropikalny Ex-Erin z centrum w rejonie Szkocji. To z nim związana jest rozległa zatoka chłodu, której granicę wyznacza strefa pofalowanego frontu chłodnego na zachodzie Polski, na którym wskutek zafalowania frontu tworzyć się będą mniejsze, ale zasobne w wilgoć wtórne niże. To właśnie w ich zasięgu spodziewać się można najszerszej i najintensywniejszej strefy opadów.

Przed linią pofalowanego frontu chłodnego, z południa w dalszym ciągu - szczególnie do Polski południowo-wschodniej oraz częściowo centralnej i południowej - napływać będzie gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ponownie należy spodziewać się efektu fenowego w rejonie górskim. Porywy osiągać mogą 60-80 kilometrów na godzinę, a w najwyższych partiach gór około 100 km/h.

Wspomniana strefa frontu chłodnego wraz zafalowaniami prowadzącymi do tworzenia się mniejszych, lokalnych cyklonów będzie stopniowo od zachodu postępować w głąb kraju. Należy spodziewać się w niej przede wszystkim opadów deszczu, najczęściej o charakterze przelotnym. Prognozowane są również burze, ale ze względu na bardzo suche powietrze zalegające przed frontem oraz samą specyfikę jego przemieszczania zjawiska będą miały zmienny charakter. Przy przechodzeniu frontu nad danym miejscem możliwe są zarówno jedynie wzrost zachmurzenia i słaby przelotny deszcz, jak również bardziej zorganizowane i intensywniejsze burze.

Pogoda na piątek

W piątek na wschodzie - a w przeważającej części dnia również w większej części południa i centrum kraju - będzie pogodnie i dość pogodnie. Spodziewane jest zachmurzenie małe do umiarkowanego i brak deszczu. Od zachodu w strefie frontowej zachmurzenie będzie duże, przejściowo całkowite. Chmury przyniosą przelotne opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy, lokalnie zagrzmi i spadnie do 20-40 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 28 st. C w Łodzi, do 30-32 st. C na południowym wschodzie i w Warszawie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowy i południowo-zachodni. W górach może być silny i bardzo silny, w porywach do 40-60 km/h, w wyższych partiach gór do 80-100 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę strefa falującego frontu będzie miała bardzo podobny charakter, ale przemieszczać się będzie głównie w części wschodniej oraz częściowo południowej i centralnej Polski. Wraz z nią z północnego zachodu postępować będzie ochłodzenie.

W sobotę niebo nad Polską będzie zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu. Lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu, na południu i w centrum możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 22-24 st. C na północy i zachodzie do 26-28 st. C na południowym wschodzie kraju. Powieje umiarkowanie z południowego zachodu i zachodu.

W niedzielę na wschodzie pojawi się więcej chmur, które przyniosą przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu być może nawet burze. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie co najwyżej umiarkowane i nie powinno padać. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 25-26 st. C w pozostałej części kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z różnych kierunków.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek na przeważającym obszarze kraju przyniesie pogodną aurę - jedynie lokalnie na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na północy do 26-27 st. C na południu i w centrum kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zmienny.

We wtorek możemy spodziewać się wzrostu zachmurzenia w całym kraju. Będzie padać w całym kraju, na południu i w centrum może zagrzmieć. Temperatura osiągnie maksymalnie od 21 st. C na zachodzie, przez 23 st. C w centrum, do 25-27 st. C na wschodzie. Powieje zmienny, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl