W najbliższych godzinach czekają nas zarówno pogodne, jak i nieprzyjemne, a nawet niebezpieczne chwile. W wielu miejscach zagrzmi. Opady towarzyszące burzom będą intensywne, a porywy wiatru - silne.

W nocy zachmurzenie będzie duże i umiarkowane. Początkowo na północnym wschodzie, wschodzie i lokalnie na północy występować będą jeszcze słabnące i zanikające przelotne opady deszczu oraz pojedyncze burze. W pozostałej części kraju nadchodzące godziny upłyną bez opadów. W drugiej części nocy w wielu miejscach pojawić się mogą zamglenia oraz mgły, którym przejściowo towarzyszyć będą niskie chmury. Temperatura minimalna wyniesie 13-16 st. C w całym kraju. Wiatr zmienny, z przewagą południowo-zachodniego, będzie słaby, jedynie podczas burzy - silny i porywisty.

Pogoda na jutro, czyli wtorek 15 lipca

Początkowo w wielu miejscach będzie pogodnie, jedynie lokalnie możliwe są szybko zanikające zamglenia i niskie mgły. Z biegiem dnia w niemal w całym kraju rozwijać się będą chmury kłębiasto-deszczowe. Na północnym wschodzie będą to liczne chmury burzowe z punktowo intensywnymi przelotnymi opadami deszczu do 15-25 l/mkw. oraz porywami do 60-70 km/h. Na zachodzie w godzinach wieczornych nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego, rozwiną się frontowe burze z opadami do 30 l/mkw., porywami do 70-80 km/h oraz możliwym gradem. W pozostałej części kraju lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu do 2-7 l/mkw. (tam także nie można wykluczyć pojedynczych burz). Temperatura maksymalna wyniesie od 22/23 st. C na północy, przez 25/26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na południowym wschodzie. Temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni wyższa Wiatr, przeważnie zachodni i północno-zachodni, powieje umiarkowanie.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do ponad 90 procent. Na północy i zachodzie Polski będzie ciepło, w pozostałych regionach - gorąco. Warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie będzie umiarkowane, początkowo możliwe są szybko zanikające przelotne opady deszczu, możliwa jest także burza. W drugiej części nocy zachmurzenie okresami będzie małe, ale możliwe jest też zamglenie. Temperatura minimalna spadnie do 14 stopni Celsjusza. Wiatr, wiejący z kierunków zachodnich, będzie na ogół słaby, jedynie podczas burzy - zmienny, silny i porywisty. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Początkowo pogodnie. W ciągu dnia nastąpi rozwój chmur kłębiastych, do zachmurzenia umiarkowanego i przejściowo dużego z przelotnymi opadami deszczu. W godzinach popołudniowych nie można wykluczyć burzy. Temperatura maksymalna sięgnie 26 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie słaby do umiarkowanego. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Zachmurzenie będzie przeważnie duże. Początkowo wystąpią słabe przelotne opady deszczu, szybko zanikające. Następnie wzrośnie ryzyko wystąpienia zamglenia, a później mgły, której towarzyszyć będą niskie chmury warstwowe. Temperatura minimalna to 13 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1012 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W pierwszej części dnia może utrzymywać się zamglenie i duże zachmurzenie. Następnie stopniowo zachmurzenie będzie się skłębiać, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, możliwa jest też burza. Temperatura maksymalna sięgnie 22 st. C. Wiatr powieje z północy, będzie słaby do umiarkowanego. Ciśnienie zacznie powoli spadać, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie będzie umiarkowane, do przejściowo dużego. Początkowo możliwe są szybko zanikające przelotne opady deszczu. W drugiej części nocy pojawi się zamglenie, możliwa jest mgła. Temperatura spadnie do 13 st. C. Wiatr, południowo-zachodni do zachodniego, będzie przeważnie słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie powoli spadać

Pogoda na jutro - Poznań

W ciągu dnia nastąpi rozwój chmur kłębiastych, do zachmurzenia umiarkowanego i przejściowo dużego z przelotnymi opadami deszczu. W godzinach popołudniowych nie można wykluczyć burzy. Termometry pokażą 25 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie słaby do umiarkowanego, a podczas burzy okaże się silny i porywisty. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie będzie umiarkowane, początkowo możliwe są szybko zanikające przelotne opady deszczu, a także burza. W drugiej części nocy zachmurzenie będzie małe, niewykluczone jednak, że pojawi się zamglenie/niska mgła. Termometry pokażą minimum 16 st. C. Wiatr, nadciagający z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie powoli spadać

Pogoda na jutro - Wrocław

Początkowo pogodnie. W ciągu dnia nastąpi rozwój chmur kłębiastych, do zachmurzenia umiarkowanego i przejściowo dużego z przelotnymi opadami deszczu. Wieczorem zachmurzenie wzrośnie do całkowitego i możliwa jest burza na froncie chłodnym. Temp.eratura maksymalna to 26 st. C. Wiatr, nadciagający z kierunków zachodnich, będzie umiarkowany. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie będzie umiarkowane, początkowo możliwe są szybko zanikające przelotne opady deszczu, możliwa jest także burza. Temperatura spadnie do 15 st. C. Wiatr, nadciagający z kierunków zachodnich, okresami będzie zmienny, słaby, jedynie podczas burzy - silny i porywisty. Ciśnienie o północy wyniesie 988 hPa i będzie powoli spadać

Pogoda na jutro - Kraków

Początkowo pogodnie. W ciągu dnia nastąpi rozwój chmur kłębiastych, do zachmurzenia umiarkowanego i przejściowo dużego z przelotnymi opadami deszczu. W godzinach popołudniowych nie można wykluczyć burzy. Termometry pokażą 26 st. C w cieniu.. Zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe wyniesie 987 hPa.

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl