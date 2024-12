Pogoda na jutro, czyli na środę 4.12. W nocy może spaść słaby deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem. Pochmurna i wilgotna aura towarzyszyć nam będzie także w dzień. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Noc w całym kraju zapowiada się pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady do 1-5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na północy kraju i w obszarach podgórskich będą one przechodzić w deszcz ze śniegiem. Lokalnie na południowym wschodzie może być mglisto. Na termometrach zobaczymy od -1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Wybrzeżu. Powieje zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - środa 4.12

W środę w Polsce będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, ale i z okresowym deszczem do 1-5 l/mkw. Na północy, południowym zachodzie i pogórzu może padać deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C w pasie od Kaszub przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką po Podkarpacie. Wiatr z zachodu i południowego zachodu okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie utrzymywała się na poziomie około 80 procent. We wszystkich regionach odczujemy chłód i wilgoć. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc zapowiada się pochmurno, okresami deszczowo. Termometry wskażą minimalnie 3 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę niebo nad Warszawą zasnują chmury. W ciągu dnia, głównie przed południem, popada deszcz. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Wiatr z południowego zachodu okaże się słaby i umiarkowany. W południe barometry pokażą 1010 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Chmury i okresowe opady deszczu - tak wyglądać ma noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Temperatura spadnie do 4 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na barometrach o północy zobaczymy 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Środa w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pochmurne niebo i deszcz ze śniegiem, przejściowo dość obfity. Termometry wskażą do 5 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. W południe ciśnienie osiągnie 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu prognozowana jest pochmurna, okresami deszczowa noc. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr. Barometry o północy pokażą 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna środa z okresowymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurna aura z przejaśnieniami, ale i okresowym deszczem, zapanuje w nocy nad Wrocławiem. Termometry wskażą minimalnie 2 st. C. Wiatr z południowego zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa upłynie we Wrocławiu pod znakiem pochmurnego nieba. Wystąpią przejaśnienia, ale okresowo może popadać deszcz lub deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. W południe barometry pokażą 1007 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy niebo nad Krakowem będzie pochmurne. Okresowo popada deszcz, możliwy będzie również deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. O północy na barometrach zobaczymy 994 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie spodziewana jest pochmurna, okresami deszczowa aura. Termometry pokażą do 4 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie osiągnie w południe 996 hPa.

