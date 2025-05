Nadchodząca noc będzie pogodna, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie od -3 do -1 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 0-1 st. C w centrum, do 3-5 st. C na południu i zachodzie kraju. Słaby wiatr powieje z północnych kierunków.

Pogoda na jutro - środa 07.05

W środę na niebie dominować będzie zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże. Padać może lokalnie na południu Polski (do 0,5 litra deszczu na metr kwadratowy). Na termometrach zobaczymy od 10-11 st. C na północnym wschodzie, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C lokalnie na południu i zachodzie. Powieje północny, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr.