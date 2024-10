Najbliższa noc w większości kraju będzie pogodna. Tylko na zachodzie pojawi się więcej chmur oraz opady deszczu do 3-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i wschodzie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Na wschodzie i północnym wschodzie mogą wystąpić przygruntowe przymrozki. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro, środa 02.10

W środę będzie pochmurno z przemieszczającymi się od południowego zachodu w głąb kraju opadami deszczu do 5-15 l/mkw. Tylko na krańcach północno-wschodnich i wschodnich nie będzie padać. Termometry pokażą maksymalnie 11-12 st. C na zachodzie i północy, przez 13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie południowy, poza tym wschodni i północno -wschodni.