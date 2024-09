Pogoda na jutro - sobota 14.09. Deszcz ominie nielicznych. Na termometrach od 15 do 23 stopni

Przed większością z nas deszczowe godziny. Nieustannie ostrzegamy przed opadami, które mogą powodować wezbrania rzek. Temperatura będzie bardzo zróżnicowana - u jednych będzie co najwyżej 15 stopni Celsjusza, u innych termometry pokażą powyżej 20 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami na wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze kraju okresami prognozowane są opady deszczu, które w południowych regionach będą obfite. W większości miejsc suma opadów wyniesie 20-40 litrów na metr kwadratowy, a na Śląsku i w Sudetach spadnie 50-80 l/mkw. W rejonie Karpat mogą wystąpić burze.

Temperatura minimalna wyniesie od 10-11 stopni Celsjusza na zachodzie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu i zachodzie okresami dość silny, w porywach osiągający prędkość 50-70 kilometrów na godzinę, a wysoko w górach do 100 km/h. Powieje z kierunku północno-wschodniego.

Pogoda na sobotę 14.09

W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami we wschodniej części kraju i na Pomorzu Zachodnim. Na pozostałym obszarze kraju spodziewamy się opadów. Na południu i południowym wschodzie Polski będą one obfite i na ogół spadnie 20-50 l/mkw. W Beskidach i Małopolsce suma opadów będzie większa, osiągając do 80 l/mkw. W południowo-wschodnich regionach możliwe są również burze.

Termometry pokażą od 15 st. C na Dolnym Śląsku, przez 17 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podlasiu. Wiatr z kierunków północnych będzie wiać przeważnie umiarkowanie, ale na Wybrzeżu i zachodzie kraju dość silnie. W porywach rozpędzi się do 50-80 km/h, a wysoko w górach do 100 km/h.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w sobotę będzie wysoka i na przeważającym obszarze Polski sięgnie około 90 procent. Mieszkańcy większości kraju odczują chłód. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno, okresami deszcz. Temp. min. 15 C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy 995 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno, okresami deszcz. Temp. maks. 21 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, w południe 995 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno, okresami deszcz. Temp. min. 14 st. C. Wiatr północny, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie lekko spada, o północy 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami deszcz. Temp. maks. 17 st. C. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, w południe 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno, okresami deszcz. Temp. min. 11 st. C. Wiatr północny, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie lekko spada, o północy 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno, okresami deszcz. Temp. maks. 17 st. C. Wiatr północny, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, w południe 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno z ciągłymi opadami deszczu. Temp. min. 10 st. C. Wiatr północny, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie lekko spada, o północy 995 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno, okresami deszcz. Temp. maks. 15 st. C. Wiatr północny, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, w południe 997 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno z ciągłymi opadami deszczu. Temp. min. 14 st. C. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy 978 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno z ciągłymi opadami deszczu Temp. maks. 17 st. C. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe 978 hPa.

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl