Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 26.05. W nocy w części kraju będzie spokojnie, ale mieszkańcy zachodniej Polski powinni przygotować parasole. W dzień strefa opadów będzie przemieszczała się na wschód, przynosząc przelotny deszcz w kolejnych regionach. Termometry pokażą do 20 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W zachodniej połowie kraju noc przyniesie duże zachmurzenie. Może spaść do 2-5 litrów deszczu na metr kwadratowy, lokalnie do 10 l/mkw. Na wschodzie kolejne godziny przebiegną pogodnie i bez zjawisk. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju do 12 st. C na zachodzie. Powieje słaby wiatr południowo-zachodni.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek 26.05

W poniedziałek w całym kraju spodziewane jest zachmurzenie - głównie umiarkowane i duże, w pasie centralnej Polski nawet całkowite. Towarzyszyć mu będzie strefa przelotnych opadów deszczu, przemieszczająca się powoli na wschód, o sumie do 2-5 l/mkw., lokalnie 5-10 l/mkw. Termometry pokażą od 17 st. C w centrum kraju do 20 st. C na wschodzie i zachodzie Polski. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 60 procent na wschodzie i zachodzie do ponad 90 procent na północy kraju. W pasie centralnym będzie nam chłodno, a poza tym odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą przeważnie neutralne, korzystne jedynie we wschodniej Polsce.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie prognozowana jest pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr z południa będzie słaby. O północy barometry pokażą 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu w drugiej części dnia. Na termometrach zobaczymy do 20 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie duże i całkowite zachmurzenie, nad ranem także deszcz. Termometry wskażą minimalnie 11 st. C. Z południa powieje umiarkowany wiatr. Na barometrach o północy zobaczymy 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurno. Wystąpią rozpogodzenia, ale i poranne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. Barometry wskażą w południe 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zapanuje duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany. O północy ciśnienie wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niebo nad Poznaniem będzie w poniedziałek pochmurne z rozpogodzeniami. W pierwszej części dnia może popadać deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 20 st. C. Powieje umiarkowany wiatr południowo-zachodni, skręcający na północno-zachodni. W południe na barometrach zobaczymy 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pochmurna i deszczowa noc. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Barometry o północy pokażą 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu spodziewany jest pochmurny poniedziałek. Niebo ma się rozpogadzać, ale przed południem niewykluczone będą opady. Na termometrach zobaczymy do 19 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc upłynie pod znakiem pogodnego nieba bez opadów. Termometry wskażą 4 st. C. Wiatr z południa okaże się słaby. O północy na barometrach zobaczymy 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek zapowiada się w Krakowie pochmurno, przelotnie popada również deszcz. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. W południe barometry pokażą 988 hPa.

Autorka/Autor:ast

Źródło: tvnmeteo.pl