Pogoda na jutro. W poniedziałek 16.09 na południu kraju nadal będą utrzymywały się opady deszczu, ale będą mniejsze niż w poprzednich dniach. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie do 25 stopni Celsjusza.

Najbliższej nocy opady nie pojawią się jedynie na północnym-wschodzie - tu będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju będzie pochmurno z opadami deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, na Pogórzu Sudeckim i w Kotlinie Kłodzkiej do 15-25 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 11-12 stopni Celsjusza na południu do 15-16 st. C w centrum Polski. Wiatr będzie umiarkowany, północny i południowo- wschodni.

Pogoda na jutro, poniedziałek 16.09

Na północnym-wschodzie będzie pogodnie. W pozostałym obszarze kraju pojawi się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na południu spadnie deszcz do 2-5 l/mkw., a lokalnie do 10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na Podkarpaciu do 25 st. C północnym-wschodzie kraju. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach dość silny, rozpędzający się w porywach do 40-50 km/h, północno-wschodni.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie od około 50 do 90 procent. Warunki biometeorologiczne na zachodzie i południu Polski będą niekorzystne, a w pozostałej części kraju - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Najbliższa noc w Warszawie przyniesie zachmurzenie duże z przelotnym deszczem. Termometry pokażą minimalnie 15-16 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie wzrasta, o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Będzie pogodnie, bez opadów deszczu. Mieszkańcy Warszawy zobaczą na termometrach do 24-25 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, z kierunków północno-wschodnich. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy na niebie pojawi się sporo chmur, z których jednak nie będzie padać. Temperatura minimalna wyniesie 15-16 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie wzrasta, o północy barometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pokażą 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodny. W ciągu dnia nie wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 22-23 st. C. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Najbliższa noc w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę z przelotnym deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 15-16 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północny i północno-wschodni. Ciśnienie wzrasta, o północy barometry pokażą 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niebo nad Poznaniem będzie przykryte chmurami. Pojawią się rozpogodzenia i nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie 22-23 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, z kierunków północno-wschodnich. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Termometry we Wrocławiu pokażą do 13-14 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północny. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Jutro nad ranem może pojawić się przelotny deszcz, a w ciągu dnia będzie pochmurno. Temperatura maksymalna wyniesie 20-21 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr wiejący z kierunków północno-wschodnich. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe barometry we Wrocławiu pokażą 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc przyniesie pochmurną aurę z przelotnym deszczem. Termometry w Krakowie pokażą do 11-12 st. C. Wiatr będzie słaby, umiarkowany i zmienny. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Będzie pochmurno z przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna w Krakowie wyniesie 18-19 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, z kierunków północno-wschodnich. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe barometry pokażą 985 hPa.

