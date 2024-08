Pogoda na noc

Noc zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków północnych, słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie chwilami dość silny.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 12.08

Poniedziałek przyniesie pogodną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr zachodni i północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany.