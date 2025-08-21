Nocą lokalnie mogą pojawić się zalania

21 sierpnia 2025, 17:41
Prognoza pogody na noc
Pogoda na jutro

Pogoda na jutro. Nocą w części kraju spodziewany jest intensywny deszcz, który może powodować lokalne zalania. W piątek również może popadać, chociaż opady okażą się mniejsze. Termometry pokażą do 23 stopni.

PogodaDługoterminowaWeekend

Na przeważającym obszarze Polski noc będzie pogodna. W rejonie wybrzeża wystąpią słabe, przelotne opady deszczu, których suma wyniesie do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Jedynie na południowym wschodzie wystąpi zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą umiarkowane, przejściowo intensywne i ciągłe opady deszczu. Spadnie go od 10 do 30 litrów na metr kwadratowy, a w burzy - od 15 do 30 l/mkw.

Minimalna temperatura nie spadnie poniżej od 4-6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w centrum kraju, przez 9-11 stopni Celsjusza na północy i zachodzie, do 13-15 st. C na południowym wschodzie Polski. Powieje wiatr słaby i zmienny.

Biorąc pod uwagę opady konwekcyjne i ryzyko wystąpienia burzy, lokalnie na południowym wschodzie kraju może spaść do 40-60 l/mkw. w ciągu nocy. Istnieje więc ryzyko pojawienia się lokalnych utrudnień spowodowanych zalaniami i podtopieniami.

Pogoda na jutro - piątek, 22.08

W piątek w większości kraju będzie pogodnie. Na północy kraju wystąpią słabe, przelotne opady deszczu, których suma wyniesie od 1 do 2 litrów na metr kwadratowy deszczu. W pierwszej części dnia będzie pochmurno na Podkarpaciu, gdzie spadnie 5-10 l/mkw. deszczu. Maksymalna temperatura nie przekroczy 17-18 st. C na Pomorzu Zachodnim do 21-23 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, porywisty. Jego maksymalna prędkość wyniesie 40-60 km/h na północy i zachodzie kraju.

Warunki biometeo

Wilgotność względna powietrza najwyższa będzie w południowo-wschodniej Polsce - wyniesie tam ponad 70 procent, poza tym wilgotność wyniesie przeważnie na poziomie od 40 do 60 procent. W północno-zachodniej części kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, natomiast w centrum, na zachodzie i południu Polski będą one neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Opady deszczu nie są prognozowane. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 8-10 st. C. Powieje wiatr słaby i północny. Ciśnienie o północy wyniesie 994 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W ciągu dnia w Warszawie będzie pogodnie, deszcz nie jest prognozowany. Termometry pokażą maksymalnie 22-23 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, porywisty i północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie pogodne. Lokalnie spadnie słaby, przelotny deszcz. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 11-12 st. C. Nadciągnie wiatr słaby i zachodni. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pojawi się duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 19-20 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna, a opady deszczu nie wystąpią. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 8-10 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu będzie pogodny, a deszcz nie jest prognozowany. Maksymalna temperatura wyniesie 21-22 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1000 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pogodnie. Deszcz nie jest spodziewany. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 10-12 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu również będzie pogodny, a deszcz nie spadnie. Maksymalna temperatura nie przekroczy 21-22 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc będzie pochmurna. Spadnie tam przelotny, słaby, deszcz. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 15-16 st. C. Odczuwalny będzie słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 980 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie będzie dość pogodny, a opady deszczu nie są prognozowane. Słupki rtęci maksymalnie pokażą 21-22 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 983 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.  

