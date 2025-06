Pogoda na jutro, czyli na piątek 20.06. Noc w większości kraju będzie dość pogodna - słabe opady mogą wystąpić jedynie na północnym wschodzie. W dzień na niebie pojawi się niewiele chmur, jednak w cieszeniu się kolejnym dniem długiego weekendu może przeszkadzać nam momentami silny wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc w całym kraju zapowiada się spokojnie - jedynie początkowo na północnym wschodzie może słabo padać zanikający deszcz. Zachmurzenie okaże się przeważnie umiarkowane, z postępującymi od północnego-zachodu licznymi rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie około 7-10 stopni Celsjusza w całym kraju. Powieje północno-zachodni wiatr, na południowym zachodzie umiarkowany do słabego. Na północy, wschodzie i lokalnie w centrum podmuchy mają być początkowo silne, rozwijające prędkość do 50 kilometrów na godzinę, w ciągu nocy słabnące do umiarkowanych.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek 20.06

W piątek w zachodniej Polsce będzie przeważnie pogodnie. Więcej chmur zobaczymy na wschodzie, głównie krańcach północno-wschodnich, gdzie mogą wystąpić słabe opady deszczu do litra na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 19 st. C na północnym wschodzie, przez 21 st. C w centralnej Polsce do 23 st. C w regionach zachodnich. Należy jednak pamiętać, że temperatura odczuwalna będzie niższa, szczególnie na północnym wschodzie. Wiatr okaże się północno-zachodni, na południowym zachodzie umiarkowany, w pozostałej części kraju dość silny i silny, w porywach sięgający do 40-70 km/h zwłaszcza na północnym wschodzie.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 50 procent na zachodzie do ponad 80 procent we wschodniej Polsce. W regionach północnych i wschodnich odczujemy chłód, w pozostałych częściach kraju zapanuje komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne na wschodzie i neutralne na zachodzi i południu.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie w nocy prognozowane jest początkowo umiarkowane, potem małe zachmurzenie. Termometry wskażą minimalnie 8 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Początkowo piątek przyniesie w Warszawie małe zachmurzenie, które w ciągu dnia ma wzrastać do umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach sięgając 40-50 km/h. Barometry w południe wskażą 1007 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zacznie się lekko pochmurno, ale w ciągu nocy niebo ma się przejaśniać. Temperatura spadnie do 10 st. C. Północno-zachodni wiatr początkowo okaże się dość silny, z porywami do 40 km/h, ale potem osłabnie do umiarkowanego. Na barometrach o północy zobaczymy 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem w piątek będzie zachmurzone w małym, przejściowo umiarkowanym stopniu. Termometry wskażą do 20 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego zachodu, osiągając w porywach prędkość 40-50 km/h. W południe ciśnienie osiągnie 1023 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Małe zachmurzenie, okresowo bezchmurne niebo zapanuje w Poznaniu w nocy. Na termometrach zobaczymy 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni. Barometry o północy pokażą 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu upłynie pod znakiem małego, przejściowo umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1013 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu w nocy spodziewane jest przeważnie małe zachmurzenie. Termometry wskażą minimalnie 8 st. C. Wiatr z północnego zachodu, okresami zmienny, okaże się umiarkowany, następnie słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka piątek z małym, przejściowo umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy do 22 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. W południe barometry pokażą 1009 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie początek nocy zapowiada się pochmurno, jednak będzie ono zanikać. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. O północy na barometrach zobaczymy 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek aura w Krakowie będzie spokojna, tylko lekko pochmurna. Termometry pokażą do 22 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie osiągnie w południe 995 hPa.

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl