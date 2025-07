Pogoda na jutro, czyli na piątek, 18.07. W nocy w części kraju pojawią się zamglenia i mgły. Dzień przyniesie deszcz, lokalnie może też zagrzmieć. Termometry wskażą maksymalnie 25 stopni.

W nocy na zachodzie i południu kraju będzie pochmurno, poza tym pojawią się tam opady deszczu, miejscami przelotne, do 5-15 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz silnymi zamgleniami i mgłami, które spodziewane są w drugiej części nocy. Widzialność będzie ograniczona do 200-600 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 11-12 stopni Celsjusza w centrum i na południu do 14-15 st. C na Pomorzu. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Pogoda na jutro - piątek, 18.07

W piątkowy poranek będzie pochmurno, miejscami ponuro i mglisto, a na południowym wschodzie - deszczowo. Dzień przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Padać ma zwłaszcza na zachodzie, południu i wschodzie Polski. Na obszarach podgórskich, górskich oraz na Lubelszczyźnie możliwe są burze. Termometry wskażą maksymalnie od 18-20 st. C na Pomorzu, przez 21-22 st. C na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie, do 23-25 st. C w centrum i na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-80 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują ciepło. Warunki biometeo będą niekorzystne na wschodzie kraju, a w pozostałych regionach - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna i bez opadów. W drugiej jej części prognozowane są silne zamglenia, lokalnie możliwe są mgły. Temperatura minimalna wyniesie 13-14 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy piątek z dużym zachmurzeniem i rozpogodzeniami. Możliwy jest słaby i umiarkowany, przelotny opad deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 24-25 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie i bez opadów. W drugiej jej części wystąpią silne zamglenia, lokalnie możliwe są mgły. Na termometrach zobaczymy 14-15 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1012 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Możliwy jest słaby i umiarkowany, przelotny opad deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 20-21 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Początkowo możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. W drugiej części nocy pojawią się silne zamglenia, lokalnie możliwe są mgły. Temperatura minimalna wyniesie 13-14 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1001 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek w Poznaniu spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23-24 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna z opadami deszczu. Termometry wskażą 12-13 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na piątek we Wrocławiu prognozuje się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Możliwy jest też słaby, przelotny opad deszczu. Niewykluczone, że pojawi się burza. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 23-24 st. C. Wiatr powieje słabo, ze zmiennych kierunków. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurnie z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 12-13 st. C. Wiatr okaże się słaby, zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 986 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Poza tym przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22-23 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 986 hPa i będzie spadać.

