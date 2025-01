Noc przyniesie silne zamglenia i mgły, lokalnie marznące

Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 19.01. W nocy pojawią się silne zamglenia i mgły, lokalnie marznące. W dzień termometry pokażą od 3 do 6 stopni. Na Przedgórzu Sudeckim temperatura może wzrosnąć do 8-10 stopni. Warunki biometeo będą tego dnia zróżnicowane.

W nocy początkowo w północnej połowie kraju, następnie również na wschodzie i częściowo na południu wystąpi całkowite zachmurzenie, a także silne zamglenia i mgły, lokalnie marznące. Na północnym wschodzie i północy punktowo możliwe są śladowe opady mżawki. Mniejsze zachmurzenie spodziewane jest początkowo w pasie południowym i częściowo w centrum, nad ranem już jedynie na południowym zachodzie i krańcach południowych - tutaj również w drugiej części nocy lokalnie możliwe są marznące mgły.

Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na południu (lokalnie, szczególnie w górskich zastoiskach chłodu możliwy spadek do -10/-8 st. C), przez -1/0 st. C w centrum, do 1-2 st. C na północy. Powieje na ogół zmienny wiatr, jedynie na północnym wschodzie okaże się słaby i będzie wiał z północnego zachodu.

Pogoda na noc

Pogoda na jutro - niedziela, 19.01

W niedzielę w przeważającej części kraju początkowo wystąpi całkowite zachmurzenie oraz liczne, silne zamglenie i mgły, lokalnie marznące. Na północnym wschodzie możliwe są słabe opady mżawki. Mniejsze zachmurzenie spodziewane jest nad ranem jedynie na południowym zachodzie i krańcach południowych - tu lokalnie również możliwe są marznące mgły. W ciągu dnia strefa małego zachmurzenia będzie stopniowo, od południowego zachodu w głąb kraju, zwiększać swój zasięg. Większość mgieł zaniknie, jedynie lokalnie na północy mogą utrzymywać się dłużej, obejmując w ciągu dnia pas zachodni, południowy i częściowo centralny kraju.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3-4 st. C nad przeważającą częścią kraju do 5-6 st. C na południowym zachodzie. Lokalnie, szczególnie na Przedgórzu Sudeckim, temperatura może sięgnąć 8-10 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 70-90 procent. Warunki biometeorologiczne będą korzystne na południu i zachodzie, niekorzystne na północnym wschodzie i częściowo w centrum, a w pozostałych regionach - neutralne.

Warunki biometeo w niedzielę

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie wzrastające do całkowitego. Spodziewane są zamglenie, w drugiej części nocy możliwa jest mgła. Temperatura minimalna wyniesie 0-1 st. C. Powieje słaby wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela upłynie pod znakiem całkowitego zachmurzenia, pojawią się zamglenie, nad ranem mgła. Termometry pokażą maksymalnie 3-4 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo-zachodni okresami zmienny. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie całkowite. Poza tym prognozowane są zamglenie, w drugiej części nocy mgła, okresowo możliwe są też bardzo słabe opady mżawki. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Powieje zachodni do południowo zachodniego, słaby, okresami umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1031 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Przed mieszkańcami Gdańska, Gdyni i Sopotu niedziela z całkowitym zachmurzeniem, wystąpią też zamglenia. W pierwszej części dnia pojawi się mgła i możliwa jest słaba mżawka. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 4-5 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe sięgnie 1028 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie początkowo umiarkowane zachmurzenie, które szybko wzrośnie do całkowitego. W drugiej części nocy możliwa jest marznąca mgła. Temperatura minimalna wyniesie -2/-1 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1021 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w pierwszej części dnia wystąpi całkowite zachmurzenie. Początkowo pojawi się marznąca mgła, następnie silne zamglenie. W ciągu dnia w Poznaniu zachmurzenie zmniejszy się do dużego i umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny, następnie południowo-zachodni. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W przeważającej części nocy zachmurzenie okaże się małe, spodziewane są zamglenia. W drugiej części nocy możliwa jest mgła marznąca i wzrost zachmurzenia do dużego. Termometry we Wrocławiu wskażą -4 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr, następnie południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1017 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W niedzielę we Wrocławiu początkowo prognozowane jest silne zamglenie, może wystąpić też mgła marznąca. W przeważającej części dnia zachmurzenie będzie małe i bezchmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie początkowo wystąpi małe zachmurzenie, następnie wzrośnie do całkowitego. Poza tym mogą pojawić się zamglenia oraz mgły marznące. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr okaże się słaby, będzie wiał z kierunków zmiennych. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka w niedzielę całkowite zachmurzenie. Nad ranem pojawi się marznąca mgła. W ciągu dnia aura poprawi się i zachmurzenie zmniejszy się do umiarkowanego i małego. Termometry wskażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe osiągnie 1002 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę

