W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami na północnym zachodzie i północy kraju. Opady deszczu wystąpią we wszystkich regionach z wyjątkiem Pomorza i krańców zachodnich. W Małopolsce oraz na Górnym Śląsku będzie padać obficie, do 60-100 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie w południowych i wschodnich regionach, a także w górach możliwe są burze .

Temperatura minimalna wyniesie od 10-11 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 15-16 st. C w centrum kraju i na Podlasiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na zachodzie, południu i w środkowej Polsce w porywach osiągający prędkość 50-60 kilometrów na godzinę, w górach do 80-100 km/h. Powieje z kierunków północnych.

Pogoda na niedzielę 15.09

Termometry pokażą od 15 st. C na Dolnym Śląsku, przez 19 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podlasiu. Wiatr będzie północny i wschodni, umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny, w porywach do 50 km/h, wysoko w Sudetach do 80-100 km/h.