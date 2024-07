W nocy na zachodzie Polski będzie pogodnie. We wschodniej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a na krańcach wschodnich mogą wystąpić burze , podczas których spadnie 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

W czwartek w zachodniej części kraju przyniesie pogodną aurę. Na wschodzie będzie przelotnie padać, a na krańcach wschodnich mogą pojawić się burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 26 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni i zachodni.