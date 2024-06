Pogoda na jutro, czyli na czwartek 20.06. W nocy niebo nad Polską będzie powoli się rozpogadzać, a strefa burz i opadów odsunie się poza granice naszego kraju. W dzień zapanuje pogodna, miejscami słoneczna aura, a na termometrach zobaczymy do 24 stopni Celsjusza.

W nocy początkowo tylko na Pomorzu będzie pogodnie. W pozostałych regionach zachmurzenie okaże się duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, a w południowo-wschodniej części kraju miejscami wystąpią także burze (10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy, lokalnie do 30 l/mkw. i porywy wiatru rzędu 70-90 kilometrów na godzinę). W trakcie nocy rozpogodzenie będzie stopniowo postępować od Pomorza w głąb kraju. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 15 stopni C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z zachodu, okaże się słaby i umiarkowany, w burzach - silny.

Pogoda na jutro - czwartek 20.06

Zachmurzenie w czwartek okaże się małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Kaszubach do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Na zachodzie i południu powieje słaby, zmienny wiatr, na wschodzie i północy będzie umiarkowany, a okresami silniejszy, zachodni.

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 40 procent w centralnej i zachodniej Polsce do ponad 60 procent na krańcach północnych. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, zapanują także korzystne warunki biometeorologiczne.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie pierwsza część nocy przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. W nocy może również zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Powieje na ogół słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni, silny jedynie w burzy. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w Warszawie zapanuje pogodna aura. W ciągu dnia termometry pokażą 23 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr będzie zachodni. W południe na barometrach zobaczymy 1011 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przewidywane jest pogodne niebo. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry wskażą o północy 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Czwartek upłynie w w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pod znakiem słonecznej aury. Na termometrach zobaczymy 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie osiągnie w południe 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na początku nocy niebo nad Poznaniem może być pochmurne i deszczowe, ale później wystąpią przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry wskażą minimalnie 10 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. O północy na barometrach zobaczymy 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w czwartek zapanuje małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 23 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 1013 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Początkowo mieszkańców Wrocławia czeka pochmurna noc z przelotnym deszczem. Po północy wystąpią większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy minimum 11 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pogodny czwartek spodziewany jest we Wrocławiu. Termometry pokażą do 24 st. C. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Na barometrach w południe zobaczymy 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc będzie pochmurna z przelotnym deszczem i burzami. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr, silny tylko w burzy, powieje z północnego zachodu. Barometry wskażą o północy 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pogodnie zapowiada się czwartek w Krakowie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Wiatr okaże się słaby, północny. Ciśnienie w południe osiągnie 994 hPa.

