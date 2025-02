Mgły będą zamarzać i osadzać groźną szadź

Pogoda na jutro, czyli na czwartek 20.02. Noc przyniesie dość duże zachmurzenie oraz marznące mgły. Lokalnie popada słaby śnieg. W dzień na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 stopnie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich przyniesie pogodną aurę, możliwe są zamglenia. W pozostałej części Polski wystąpi duże i całkowite zachmurzenie oraz marznące mgły, osadzające niebezpieczną szadź. Uwaga, warunki na drogach mogą być trudne! Na południowym wschodzie kraju możliwe są opady słabego, przelotnego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -12/-9 stopni Celsjusza na Podlasiu i Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce do -8/-6 st. C w pozostałej części kraju. Powieje przeważnie zmienny i słaby wiatr, na zachodzie z przewagą kierunku południowo-wschodniego.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 20.02

W czwartek na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich będzie słonecznie. W pozostałej części kraju niebo spowiją chmury, spodziewane są silne zamglenia i marznące mgły. Później aura stopniowo się poprawi, prognozuje się duże i umiarkowane zachmurzenie z licznymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami w drugiej części dnia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0-1 st. C na wschodzie do 3-4 st. C na zachodzie kraju. Wiatr na wschodzie będzie zmienny, słaby, na zachodzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny. W porywach może rozpędzać się do 30-40 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 50-70 procent. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne na północy, wschodzie, w centrum i na południowym wschodzie kraju, w pozostałych regionach pozostaną neutralne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurnie, początkowo możliwe są słabe opady śniegu oraz zamglenia. W drugiej części nocy możliwa jest marznąca mgła. Temperatura minimalna wyniesie -7 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1021 hPa i będzie lekko rosnąć.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek w Warszawie przyniesie początkowo duże i całkowite zachmurzenie oraz marznącą mgłę i silne zamglenia. W ciągu dnia trochę się rozpogodzi, do dużego i umiarkowanego zachmurzenia. Termometry wskażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr słaby, początkowo zmienny, później powieje głównie z południowego wschodu. Ciśnienie będzie stabilne, w południe sięgnie 1023 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie oraz zamglenia. W drugiej części nocy możliwa jest marznąca mgła. Na termometrach zobaczymy -7 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1034 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewane są nad ranem silne zamglenia, możliwa jest też marznąca mgła. Dzień przyniesie umiarkowane i małe zachmurzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 2 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie zacznie powoli spadać, w południe osiągnie 1033 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie przeważnie pod znakiem dużego i umiarkowanego zachmurzenia. Poza tym wystąpią zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie -10 st. C. Wiatr zmienny do południowo-wschodniego, okaże się słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1023 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu przyniesie początkowo duże zachmurzenie i silne zamglenie. Później zrobi się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby. Ciśnienie zacznie powoli spadać, w południe sięgnie 1022 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą -9 st. C. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego, będzie wiał słąbo. Ciśnienie o północy wyniesie 1019 hPa i zacznie lekko spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pogodny i słoneczny czwartek. W drugiej części dnia spodziewany jest wzrost zachmurzenia. Ciśnienie będzie się wahać, w południe sięgnie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie początkowo zachmurzenie będzie duże, następnie zmniejszy się do małego i umiarkowanego. Pod koniec nocy prognozowane są silne zamglenia i przejściowy wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura minimalna wyniesie -8 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie początkowo spodziewane jest silne zamglenie i duże zachmurzenie. W ciągu dnia zachmurzenie zmaleje do małego. Termometry wskażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, słaby. Ciśnienie będzie stabilne, w południe osiągnie 1007 hPa.

Warunki drogowe w czwartek tvnmeteo.pl

