Kolejne województwa szykują się na ferie zimowe. Jaka będzie pogoda

Pogoda na ferie zimowe 2025. Już za kilka dni kolejne województwa, między innymi mazowieckie, rozpoczną zimowy wypoczynek. Sprawdź szczegóły prognozy.

Prognoza pogody na ferie zimowe dla województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego. Sprawdź, czy aura sprzyjać będzie zimowemu odpoczynkowi.

Pogoda na weekend 1-2.02

W najbliższą sobotę uczniowie czterech województw rozpoczną ferie zimowe. Dzień ten będzie pochmurny. W pasie od Śląska po centrum kraju prognozuje się słabe opady deszczu ze śniegiem do trzech litrów na metr kwadratowy oraz śniegu do dwóch centymetrów. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na północy. Powieje północno-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr.

W niedzielę wystąpi duże zachmurzenie. Poza tym spadnie do jednego centymetra śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C w regionach północnych. Wiatr północny, okaże się słaby i umiarkowany.

Pogoda na ferie zimowe 2025

W przyszłym tygodniu Polska początkowo ma znaleźć się pod wpływem zimnego wiru niżowego, który przemieszczać się będzie znad Skandynawii w kierunku Bałkanów. - Ściągnie on z północy zimne powietrze pochodzenia arktycznego. Pojawią się przelotne, symboliczne opady śniegu - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Od środy kraj zacznie dostawać się pod wpływ wyżu rosyjskiego, który coraz mocniej sięgać ma w głąb Europy. Ciśnienie wzrośnie, a z północnego wschodu popłyną masy powietrza arktycznego, suchszego.

- Jeszcze w połowie tygodnia możliwe są przelotne opady śniegu, później jednak pojawia się szansa na rozpogodzenia, słoneczną aurę, ale i mocne nocne spadki temperatury w kraju poniżej -10 stopni - dodała synoptyk. Wyż utrzymać się ma do niedzieli 10 lutego z pogodą dość jednostajną, coraz bardziej słoneczną pod koniec tygodnia.

Słaby śnieg na Mazowszu

W poniedziałek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na Pomorzu Zachodnim, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Na Mazowszu niewykluczone są słabe opady śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Mazowszu, do 2-3 st. C na Śląsku i Pomorzu. Powieje północno zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Wtorek zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Na Mazowszu może pojawić się słaby opad śniegu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 0-1 st. C na Mazowszu i Śląsku do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Słońce, chmury, śnieg

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Na termometrach będzie od 0 st. C na Mazowszu do 1-2 st. C na Śląsku i Pomorzu. Wiatr, północno-wschodni, powieje słabo i umiarkowanie. W czwartek pogodna aura dopisze na Pomorzu i Śląsku. Na Mazowszu będzie pochmurno, spodziewane są niewielkie opady śniegu. Temperatura okaże się wyrównana, wyniesie do 1-2 st. C na Mazowszu, Pomorzu i Śląsku. Powieje wschodni umiarkowany wiatr.

Piątek zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 1-2 st. C na Mazowszu do 3-4 st. C na Śląsku i Pomorzu. Wschodni wiatr będzie umiarkowany.

Pogodny i słoneczny weekend 8-9.02

Sobota, w świetle najnowszych prognoz, przyniesie pogodną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Mazowszu do 3 st. C na Śląsku i 4 st. C na Pomorzu. Powieje wschodni umiarkowany wiatr. W niedzielę dopisze słoneczna aura. Na termometrach będzie od 1 st. C na Mazowszu do 3-4 st. C na Śląsku i Pomorzu. Wiatr, południowo-wschodni, okaże się umiarkowany.

