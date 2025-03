W Polsce we wtorek zapanuje kłębiaste, umiarkowane i duże zachmurzenie. W większości regionów nie powinno padać - opady o sumie do 1-4 litrów deszczu na metr kwadratowy wystąpią jedynie na południu Polski, po południu także w pasie Wybrzeża. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez 14 st. C w centrum kraju do 16 st. C na zachodzie. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr.