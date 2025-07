We wtorek na północy i wschodzie niebo będzie zachmurzone. Przelotnie popada. Lokalnie pojawią się także burze, które przyniosą opady rzędu od 20 do 40 l/mkw. W pozostałej części kraju będzie pogodnie, choć na zachodzie może pokropić. Temperatura maksymalna wyniesie od 23-24 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 25-26 st. C w centrum, do 27-28 st. C na Suwalszczyźnie. Powieje z zachodu, umiarkowanie, w porywach dość silnie, do 40-50 kilometrów na godzinę.