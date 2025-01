W większości kraju będzie pogodnie, bez opadów deszczu. W ciągu dnia od północnego zachodu w głąb kraju przesuwać się będzie strefa dużego i całkowitego zachmurzenia z możliwymi lokalnie, bardzo słabymi opadami śniegu z deszczem, przejściowo samego śniegu (do 0,5 l/mkw.). Poranne liczne zamglenia i lokalne marznące mgły powinny dosyć szybko ustąpić. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 st. C na północnym zachodzie do 3-4 st. C w pozostałej części kraju. Powieje południowo-zachodni wiatr, okresami zmienny, na ogół słaby (5-10 km/h), na północy i południu okresami umiarkowany (15-25 km/h).