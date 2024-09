Pogoda na dziś - wtorek 01.10

We wtorek niebo nad częścią regionów okaże się dość pogodne. Na zachodzie i północnym wschodzie Polski chmur będzie więcej, a okresowo spodziewane są tam opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr z południowego wschodu, tylko na wschodzie północny, okaże się słaby i umiarkowany.