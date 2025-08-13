Pogoda na dziś. Środa 13.08 w niektórych regionach okaże się upalna - lokalnie termometry mogą pokazać ponad 30 stopni Celsjusza. W ciągu dnia nie powinno padać, a wiatr będzie słaby.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W prawie całej Polsce spodziewana jest słoneczna środa. Niewiele chmur pojawi się jedynie w północno-wschodniej i północnej części kraju, jednak nie będzie towarzyszył im deszcz. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 25 stopni Celsjusza w regionach północnych i północno-wschodnich do 31 st. C w centralnej i południowej Polsce. Wiatr z południowego wschodu, okresowo ze zmiennych kierunków, okaże się słaby.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność względna powietrza wyniesie od około 30 procent na południowym zachodzie do ponad 60 procent na północy kraju. Odczujemy upał i gorąco, jedynie w północnych regionach będzie nam ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańcom Warszawy środa przyniesie słoneczne niebo, jedynie po południu chmur może być nieco więcej. Na termometrach zobaczymy do 30 st. C. Słaby wiatr będzie południowo-wschodni, okresami zmienny. W południe barometry pokażą 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie dzień będzie początkowo pogodny, później słoneczny. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Powieje początkowo zmienny, później głównie północno-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1022 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa w Poznaniu zapowiada się słonecznie i bezchmurnie. Termometry pokażą maksymalnie 31 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby do okresowo umiarkowanego. Ciśnienie osiągnie w południe 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu środa upłynie pod znakiem pogodnego nieba, jedynie pod wieczór może pojawić się niewiele chmur piętra średniego. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 31 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby wiatr. Barometry wskażą w południe 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Bezchmurna aura zapanuje w środę w Krakowie. Temperatura wzrośnie w najcieplejszym momencie dnia do 31 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby. Na barometrach w południe zobaczymy 993 hPa.

Warunki drogowe w środę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl