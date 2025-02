W sobotę na przeważającym obszarze kraju aura zapowiada się pogodnie i słonecznie. Jedynie chwilami na wschodzie Polski może pojawić się umiarkowane i duże zachmurzenie. Nie powinno padać. Temperatura maksymalna sięgnie od -1/0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4/6 st. C w centrum kraju, do 8/9 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany. W górach jego porywy mogą osiągać do 50-80 kilometrów na godzinę.