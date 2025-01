Temperatura maksymalna wyniesie od 0 i 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4-6 st. C w centrum, do 8-10 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z kierunku południowo-zachodniego będzie wiać umiarkowany, wiatr, tylko w górach silny, w porywach do 70-90 kilometrów na godzinę.