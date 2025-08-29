Pogoda na dziś - piątek, 29.08. Burzowo i znów powyżej 30 stopni

29 sierpnia 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl
Prognoza pogody na piątek
Prognoza pogody na piątek
wideo 2/3
Pogoda na dziś

Pogoda na dziś. Piątek 29.08 przyniesie do Polski niespokojną aurę. W większości kraju przelotnie popada, mogą pojawić się również burze. Temperatura będzie bardzo zróżnicowana, miejscami zrobi się upalnie.

PogodaDługoterminowaWeekend

W piątek mieszkańcy wschodniej - a w przeważającej części dnia również większości południa i centrum kraju - mogą liczyć na ładną pogodę. Tam zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane i nie będzie padać. Od zachodu w strefie frontowej prognozuje się jednak wzrost zachmurzenia do dużego i przejściowo całkowitego, a razem z nim opady rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy oraz lokalne burze, w których trakcie spadnie do 20-40 l/mkw.

Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 28 st. C w Łodzi, do 30-32 st. C na południowym wschodzie i w Warszawie. Powieje umiarkowanie, w porywach dość silnie, z południa i południowego zachodu. W górach może wiać silnie i bardzo silnie - porywy mogą dochodzić do 40-60 kilometrów na godzinę, a w wyższych partiach gór nawet do 80-100 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek
Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeo

W piątek najbardziej suche powietrze będzie w południowo-wschodniej Polsce, a najbardziej wilgotne na północnym zachodzie. Na północnym zachodzie odczujemy komfort termiczny, w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę - ciepło, a na południowym wschodzie - gorąco. W całym kraju biomet będzie niekorzystny.

Warunki biometeo w piątek
Warunki biometeo w piątek

Pogoda na dziś - Warszawa

Dziś w Warszawie chmury pokryją niebo w umiarkowanym stopniu. Będzie upalnie - słupki rtęci pokażą maksymalnie 31-32 st. C. Odczucie gorąca nieco obniży umiarkowany, okresami dość silny wiatr z południa. Ciśnienie w południe osiągnie 992 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie szykuje się solidne zachmurzenie. Okresami przelotnie popada, może także zagrzmieć. Temperatura osiągnie maksymalnie 23-24 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie, przeważnie z zachodu, okresami ze zmiennych kierunków. W przypadku burzy porywy nabiorą na sile. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Poznań

Dziś w Poznaniu będzie pochmurnie, ale pojawią się przejaśnienia. Spodziewane są przelotne opady, możliwa jest także burza. Temperatura maksymalna wyniesie 22-23 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu i zachodu. W trakcie burzy wiatr może być zmienny i silny, porywisty. Ciśnienie w południe dobije do 996 hPa i zacznie rosnąć.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek we Wrocławiu przyniesie sporo chmur, z których przelotnie popada, a być może nawet zagrzmi. Termometry pokażą maksymalnie 25-26 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie, czasem z południowego zachodu, czasem ze zmiennych kierunków. W trakcie burzy podmuchy staną się silniejsze. Ciśnienie w południe osiągnie 989 hPa i początkowo będzie spadać, a następnie zacznie powoli wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Dziś w Krakowie zachmurzenie będzie umiarkowane, a opady nie są spodziewane. Warto przygotować się na upał, ponieważ na termometrach mogą pokazać się nawet 32 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zmienny do południowego. Ciśnienie w południe wyniesie 978 hPa i będzie się wahać.

Warunki drogowe w piątek
Warunki drogowe w piątek

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

prognozaprognoza pogodypogoda
Pozostałe wiadomości

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed nocnymi burzami, którym miejscami może towarzyszyć grad. Obowiązują także alarmy przed upałem i silnym wiatrem.

Noc z burzami, dzień z upałem. Alerty IMGW

Noc z burzami, dzień z upałem. Alerty IMGW

28 sierpnia 2025, 6:30
Aktualizacja: 28 sierpnia 2025, 20:48
Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

Pogoda na jutro. Noc będzie ciepła, lokalnie być może nawet tropikalna, choć w niektórych rejonach nie obejdzie się bez deszczu. Piątek 29.08 przyniesie sporo chmur w większości Polski, ale też wysokie temperatury - miejscami zapanuje upał.

Pogoda na jutro - piątek, 29.08. Miejscami noc może być tropikalna

Pogoda na jutro - piątek, 29.08. Miejscami noc może być tropikalna

28 sierpnia 2025, 19:19
Źródło:
tvnmeteo.pl

Dzisiaj na Delos nikt nie mieszka, ale ta grecka wyspa nie jest opustoszała. W okresie wakacyjnym niemal codziennie do jej brzegów przybijają statki wypełnione turystami, którzy chcą zobaczyć ważny kawałek historii Europy. Dla osób, które chcą wybrać się w to miejsce, badacze mają jedną radę: nie warto czekać. To najprawdopodobniej ostatnia szansa na podziwianie Delos w takim stanie, jaki widzimy na zdjęciach z wakacyjnych folderów.

Zmiany klimatu mogą ukraść nam przeszłość

Zmiany klimatu mogą ukraść nam przeszłość

28 sierpnia 2025, 16:02
Źródło:
TVN24+

Kolejne dni pozwolą nam poczuć lato. Choć upały szybko opuszczą Polskę, to w wielu regionach kraju utrzyma się przyjemna temperatura. Korzystanie z ciepła utrudni jednak deszcz, a miejscami - burze.

Lato jeszcze nas nie opuści

Lato jeszcze nas nie opuści

28 sierpnia 2025, 15:14
Źródło:
tvnmeteo.pl

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba dokonał pierwszych obserwacji międzygwiazdowej komety 3I/ATLAS. Okazuje się, że obiekt ma nietypową budowę. Naukowcy podejrzewają, że ma to związek z jego pochodzeniem.

Z tą kometą jest coś nie tak

Z tą kometą jest coś nie tak

28 sierpnia 2025, 16:58
Źródło:
livescience.com

Poziom wody w Wiśle jest rekordowo niski. W czwartek rano wodowskaz Warszawa-Bulwary pokazał sześć centymetrów. Co się stanie, jeśli ta wartość spadnie do zera? Czy rzeka wyschnie? Na te pytania odpowiada doktor Sebastian Szklarek, ekohydrolog.

Wodowskaz na Wiśle pokazał sześć centymetrów. Co, jeśli pokaże zero?

Wodowskaz na Wiśle pokazał sześć centymetrów. Co, jeśli pokaże zero?

28 sierpnia 2025, 14:47
Źródło:
PAP

Wiele regionów Polski zmaga się z suszą hydrologiczną. Czy niski poziom wód powierzchniowych i podziemnych może poskutkować problemami z wodą pitną? Opowiada hydrogeolożka Małgorzata Woźnicka.

Czy w Polsce może zabraknąć wody pitnej? Ekspertka odpowiada

Czy w Polsce może zabraknąć wody pitnej? Ekspertka odpowiada

28 sierpnia 2025, 20:34
Źródło:
PAP

Władze Pakistanu ewakuowały ponad milion osób ze wschodniej prowincji Pendżab przez ryzyko powodzi. W ostatnich dniach w kraju oraz sąsiadujących Indiach żywioł pochłonął życie co najmniej 34 osób.

Najgorsza powódź od czterech dekad. Ponad milion ewakuowanych

Najgorsza powódź od czterech dekad. Ponad milion ewakuowanych

28 sierpnia 2025, 17:33
Aktualizacja: 28 sierpnia 2025, 21:42
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, Reuters

W czwartek rano temperatura przekroczyła miejscami 23 stopnie Celsjusza, a będzie jeszcze wyższa. Tak wysoka wartość na termometrach o poranku to następstwo efektu fenowego. Będzie miał on jeszcze inne konsekwencje.

Efekt fenowy mocno podgrzał polskie miasto. Mogą pojawić się chmury UFO

Efekt fenowy mocno podgrzał polskie miasto. Mogą pojawić się chmury UFO

28 sierpnia 2025, 7:57
Źródło:
tvnmeteo.pl

30-letni Travis Kurtz, mieszkaniec Florydy, uważa, iż ma ogromne szczęście, że żyje. Mężczyzna został rażony piorunem. - Nigdy w całym moim życiu nie byłem tak przerażony, jak tego dnia - opowiadał.

"Jego ciało było tak gorące, że aż trudno w to uwierzyć"

"Jego ciało było tak gorące, że aż trudno w to uwierzyć"

28 sierpnia 2025, 10:24
Źródło:
CNN, CBS News

Zmian klimatu, wywoływane przez działalność człowieka, zagrażają morskim stworzeniom, w tym rekinom. Niewykluczone, że za ich sprawą jedna z ich supermocy osłabnie.

Rekiny bez zębów? Czarny scenariusz naukowców

Rekiny bez zębów? Czarny scenariusz naukowców

28 sierpnia 2025, 12:28
Źródło:
phys.org, frontiersin.org

Tajfun Kajiki spowodował rozległe zniszczenia w Wietnamie i Tajlandii. Zginęło co najmniej dziewięć osób, setki domów zostały zalane, a ponad półtora miliona mieszkańców pozostaje bez prądu.

Kajiki sieje spustoszenie. Wielu zabitych, ranni, zaginieni

Kajiki sieje spustoszenie. Wielu zabitych, ranni, zaginieni

27 sierpnia 2025, 18:02
Źródło:
Reuters

Włoskie alpejskie pogotowie alarmuje o znacznym wzroście liczby wypadków w górach latem. Ratownicy podkreślają, że wielu turystów udaje się na wycieczki bez przygotowania. Zdarza się, że amatorzy górskich spacerów idą tam w butach jak na plażę, a zamiast kurtek chroniących od wiatru zabierają... tablet.

"Wyruszają w góry z tabletem, ale bez kurtki wiatrówki"

"Wyruszają w góry z tabletem, ale bez kurtki wiatrówki"

27 sierpnia 2025, 21:20
Źródło:
PAP, ANSA

Ponad 30 osób zginęło w wyniku lawiny błotnej w północnych Indiach. W wyniku katastrofy tysiące mieszkańców zostało odciętych od podstawowych usług. Masy ziemi zniszczyły zniszczyły słynny szlak pielgrzymkowy w stanie Dżammu i Kaszmir.

Lawina błotna na szlaku pielgrzymkowym. Kilkadziesiąt ofiar

Lawina błotna na szlaku pielgrzymkowym. Kilkadziesiąt ofiar

27 sierpnia 2025, 13:55
Źródło:
PAP, Reuters, tvnmeteo.pl

Trzy osoby zginęły w meksykańskim stanie Queretaro po gwałtownych ulewach, które w miniony weekend nawiedziły region. Wśród ofiar jest 19-latek. Został porwany przez nurt i odnaleziony w kanale wodnym. Woda uszkodziła ponad dwa tysiące domów.

Trzy osoby zginęły po ulewach. Wśród ofiar 19-latek

Trzy osoby zginęły po ulewach. Wśród ofiar 19-latek

27 sierpnia 2025, 20:02
Źródło:
Once Noticias Digital

W Gruzji na stanowisku archeologicznym Orozmani odkryto ludzką żuchwę sprzed 1,8 miliona lat. Znalezisko rzuca nowe światło na ewolucję i migracje naszych przodków poza Afrykę.

Odnaleźli żuchwę sprzed 1,8 miliona lat

Odnaleźli żuchwę sprzed 1,8 miliona lat

27 sierpnia 2025, 16:16
Źródło:
PAP, Reuters

W środę u wybrzeży północno-wschodniego Tajwanu zarejestrowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 6. Wstrząsy, chwilowo odczuwalne również w stolicy - Tajpej, nie spowodowały jednak żadnych zniszczeń ani ofiar.

Trzęsienie ziemi na wyspie. Wstrząsy odczuwalne w stolicy

Trzęsienie ziemi na wyspie. Wstrząsy odczuwalne w stolicy

27 sierpnia 2025, 16:37
Źródło:
Reuters

Japonia mierzy się z rekordową falą gorąca. Środa w Tokio była dziesiątym dniem z rzędu z temperaturą powyżej 35 stopni Celsjusza. Według meteorologów to najdłuższa fala upałów w historii.

Tokio rozgrzane do czerwoności. Padł historyczny rekord

Tokio rozgrzane do czerwoności. Padł historyczny rekord

27 sierpnia 2025, 10:24
Źródło:
PAP, Asahi.com, NHK

Strażacy w hiszpańskiej Asturii i Galicji walczą z gwałtownymi pożarami lasów, które pochłaniają kolejne hektary ziemi. Silny wiatr oraz wyjątkowo sucha i upalna pogoda sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. W związku z narastającym zagrożeniem ewakuowano już kilka miejscowości.

Dwie wioski już ewakuowano, ogień zagraża kolejnym

Dwie wioski już ewakuowano, ogień zagraża kolejnym

27 sierpnia 2025, 14:55
Źródło:
Enex, El Pais

Północne regiony Indii zmagają się z katastrofalnymi powodziami. Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w prowincji Pendżab. W pomoc poszkodowanym zaangażowane jest także wojsko. Indyjska armia opublikowała film z niezwykłej akcji ratunkowej.

Budynek runął do wody. Ratunek przyszedł w ostatniej chwili

Budynek runął do wody. Ratunek przyszedł w ostatniej chwili

27 sierpnia 2025, 12:07
Źródło:
CNN, ADG PI - INDIAN ARMY, Times Of India, The New Indian Express

Dziesiąty lot testowy Starshipa zakończył się sukcesem. W nocy z wtorku na środę megarakieta od firmy SpaceX wzbiła się w powietrze i po nieco ponad godzinie wylądowała w wodach Oceanu Indyjskiego. Poprzednie próby kończyły się nieoczekiwanymi eksplozjami.

SpaceX ogłasza sukces. Przełomowy lot Starshipa

SpaceX ogłasza sukces. Przełomowy lot Starshipa

27 sierpnia 2025, 8:29
Źródło:
PAP, Reuters, SpaceX

Od sześciu lat w Burkina Faso regularnie wypuszczane były owady zmodyfikowane genetycznie. Celem takiej inicjatywy było ograniczenie populacji komarzyc, które przenosiły malarię. To najczęstsza na świecie choroba zakaźna, szacuje się, że rocznie zarażonych zostaje od 300 do 500 milionów ludzi, a prawie 600 tysięcy umiera. Dlaczego teraz zaprzestano tych działań?

Owady zmodyfikowane genetycznie wspomagały walkę z groźną chorobą. Wstrzymano program

Owady zmodyfikowane genetycznie wspomagały walkę z groźną chorobą. Wstrzymano program

27 sierpnia 2025, 9:28
Źródło:
Business Insider, BBC

Minionej nocy mogliśmy zobaczyć przelot Falcona 9 nad Polską. Drugi stopień rakiety zostawił po sobie efektowny ślad świetlny. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia.

Falcon 9 zostawił ślad nad Polską. Zdjęcia

Falcon 9 zostawił ślad nad Polską. Zdjęcia

27 sierpnia 2025, 7:19
Źródło:
Karol Wójcicki "Z głową w gwiazdach", Kontakt24, nocneniebo.pl

Wiele miejsc w Polsce boryka się z niedoborami wody. Nie jest to zaskoczeniem dla ekspertów, którzy uważają, że to konsekwencja wieloletnich zjawisk. Podają oni jednak sposoby na to, jak sprawić, by wody było więcej.

Brakuje nam wody. Jak ją zatrzymać

Brakuje nam wody. Jak ją zatrzymać

26 sierpnia 2025, 19:46
Źródło:
PAP

Burza piaskowa, zwana także habubem, przeszła nad Nevadą i Arizoną. W pierwszym amerykańskim stanie zakłóciła słynny festiwal, a w drugim dała się szczególnie mocno we znaki kierowcom.

Habub zaatakował. "Gdy wystawiłam rękę na zewnątrz, to jej nie widziałam"

Habub zaatakował. "Gdy wystawiłam rękę na zewnątrz, to jej nie widziałam"

26 sierpnia 2025, 8:51
Aktualizacja: 26 sierpnia 2025, 21:53
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, Reuters, CNN

Łoś Emil to w Europie jeden z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli swojego gatunku. Słynie z zamiłowania do długich wędrówek, podczas których przekracza granice państw. Ostatnio zawędrował do Austrii, gdzie wywołał niemałe poruszenie.

"Na początku myśleliśmy, że to ryba". Zadziwiający gość odwiedził Wiedeń

"Na początku myśleliśmy, że to ryba". Zadziwiający gość odwiedził Wiedeń

26 sierpnia 2025, 21:07
Źródło:
ENEX

We wschodnim Pakistanie zdecydowano o ewakuacji co najmniej 150 tysięcy mieszkańców. Wszystko w związku z planowanym przez Indie spuszczeniem wody z przepełnionej tamy, co może skutkować lokalnymi powodziami.

Jeden kraj chce spuścić wodę, w drugim trwają masowe ewakuacje

Jeden kraj chce spuścić wodę, w drugim trwają masowe ewakuacje

26 sierpnia 2025, 18:02
Źródło:
PAP

Członkowie projektu Skytinel znaleźli meteoryty na terenie wsi w województwie wielkopolskim. Są one pozostałością bolidu, który przeleciał nad zachodnią Polską pod koniec lipca.

Meteoryt trafił w drogę w wielkopolskiej wsi

Meteoryt trafił w drogę w wielkopolskiej wsi

26 sierpnia 2025, 15:33
Źródło:
Skytinel

Ponad 80 portów zostało zamkniętych z powodu wysokich fal, które uderzają w wybrzeże Peru. W północnej części kraju obowiązuje zakaz wypływania. Na wzburzonym morzu zginęła jedna osoba.

Fale porywały łodzie z portów. Nie żyje jedna osoba

Fale porywały łodzie z portów. Nie żyje jedna osoba

26 sierpnia 2025, 14:12
Źródło:
Reuters, La Gaceta