Pogoda na dziś. Piątek 29.08 przyniesie do Polski niespokojną aurę. W większości kraju przelotnie popada, mogą pojawić się również burze. Temperatura będzie bardzo zróżnicowana, miejscami zrobi się upalnie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek mieszkańcy wschodniej - a w przeważającej części dnia również większości południa i centrum kraju - mogą liczyć na ładną pogodę. Tam zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane i nie będzie padać. Od zachodu w strefie frontowej prognozuje się jednak wzrost zachmurzenia do dużego i przejściowo całkowitego, a razem z nim opady rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy oraz lokalne burze, w których trakcie spadnie do 20-40 l/mkw.

Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 28 st. C w Łodzi, do 30-32 st. C na południowym wschodzie i w Warszawie. Powieje umiarkowanie, w porywach dość silnie, z południa i południowego zachodu. W górach może wiać silnie i bardzo silnie - porywy mogą dochodzić do 40-60 kilometrów na godzinę, a w wyższych partiach gór nawet do 80-100 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeo

W piątek najbardziej suche powietrze będzie w południowo-wschodniej Polsce, a najbardziej wilgotne na północnym zachodzie. Na północnym zachodzie odczujemy komfort termiczny, w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę - ciepło, a na południowym wschodzie - gorąco. W całym kraju biomet będzie niekorzystny.

Warunki biometeo w piątek

Pogoda na dziś - Warszawa

Dziś w Warszawie chmury pokryją niebo w umiarkowanym stopniu. Będzie upalnie - słupki rtęci pokażą maksymalnie 31-32 st. C. Odczucie gorąca nieco obniży umiarkowany, okresami dość silny wiatr z południa. Ciśnienie w południe osiągnie 992 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie szykuje się solidne zachmurzenie. Okresami przelotnie popada, może także zagrzmieć. Temperatura osiągnie maksymalnie 23-24 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie, przeważnie z zachodu, okresami ze zmiennych kierunków. W przypadku burzy porywy nabiorą na sile. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Poznań

Dziś w Poznaniu będzie pochmurnie, ale pojawią się przejaśnienia. Spodziewane są przelotne opady, możliwa jest także burza. Temperatura maksymalna wyniesie 22-23 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu i zachodu. W trakcie burzy wiatr może być zmienny i silny, porywisty. Ciśnienie w południe dobije do 996 hPa i zacznie rosnąć.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek we Wrocławiu przyniesie sporo chmur, z których przelotnie popada, a być może nawet zagrzmi. Termometry pokażą maksymalnie 25-26 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie, czasem z południowego zachodu, czasem ze zmiennych kierunków. W trakcie burzy podmuchy staną się silniejsze. Ciśnienie w południe osiągnie 989 hPa i początkowo będzie spadać, a następnie zacznie powoli wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Dziś w Krakowie zachmurzenie będzie umiarkowane, a opady nie są spodziewane. Warto przygotować się na upał, ponieważ na termometrach mogą pokazać się nawet 32 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zmienny do południowego. Ciśnienie w południe wyniesie 978 hPa i będzie się wahać.

Warunki drogowe w piątek

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl