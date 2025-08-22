Pogoda na dziś. Piątek 22.08 w części kraju może przynieść słabe opady deszczu. W większości Polski dzień zapowiada się jednak na ogół pogodnie. Termometry pokażą do 23 stopni.

Piątek w większości kraju zapowiada się pogodnie. Na północy kraju wystąpią słabe, przelotne opady deszczu, których suma wyniesie od 1 do 2 litrów na metr kwadratowy deszczu. Przez pierwszą część poniedziałku będzie pochmurno na Podkarpaciu, gdzie spadnie do 5-10 l/mkw. deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17-18 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 21-23 st. C na pozostałym obszarze kraju. Nadciągnie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr. Jego maksymalna prędkość wyniesie 40-60 km/h na północy i zachodzie kraju.

Warunki biometeo

Wilgotność względna powietrza najwyższa będzie w południowo-wschodniej Polsce - wyniesie tam ponad 70 procent, poza tym wilgotność wyniesie przeważnie na poziomie od 40 do 60 procent. W północno-zachodniej części kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, natomiast w centrum, na zachodzie i południu Polski okażą się neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie będzie pogodnie, padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy do 22-23 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, porywisty i północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozowane jest duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie 19-20 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu będzie pogodnie, a deszcz nie powinien się pojawić. Termometry pokażą do 21-22 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1000 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu zapowiada się pogodny dzień, a deszcz nie spadnie. Na termometrach zobaczymy do 21-22 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie możemy spodziewać się dość pogodnej aury. Słupki rtęci maksymalnie pokażą 21-22 st. C. Nadciągnie wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 983 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl