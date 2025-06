Pogoda na dziś. Piątek 20.06 przyniesie nam przeważnie pogodną aurę, chociaż w wielu regionach będzie wietrznie. Na termometrach zobaczymy od 19 do 23 stopni Celsjusza. Warunki biometeorologiczne w części kraju okażą się niekorzystne.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek aura ma nam sprzyjać w większości kraju - na niebie pojawi się stosunkowo niewiele chmur. Wyjątkiem będzie północny wschód Polski, gdzie zachmurzenie ma być większe. Niewykluczone, że słabo popada tam deszcz do litra wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza w regionach północno-wschodnich, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C w zachodniej Polsce. Temperatura odczuwalna okaże się jednak niższa, szczególnie na północnym wschodzie. Powieje północno-zachodni wiatr, na południowym zachodzie umiarkowany, w pozostałej części kraju dość silny i silny. Miejscami, głównie na północnym wschodzie, porywy mogą rozwijać prędkość 40-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 procent naw zachodniej Polsce do ponad 80 procent na wschodzie. Na północy i wschodzie odczujemy chłód, w pozostałych regionach - komfort termiczny. We wschodniej Polsce zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne, a na zachodzie i południu będą one neutralne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie spodziewany jest piątek z początkowo małym, później umiarkowanym zachmurzeniem. Termometry pokażą 21 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, z porywami do 40-50 km/h. W południe ciśnienie osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Piątek przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie małe, przejściowo umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach sięgając 40-50 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 1023 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w piątek zapanuje małe, przejściowo umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 23 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr. W południe barometry pokażą 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek we Wrocławiu upłynie pod znakiem małego, przejściowo umiarkowanego zachmurzenia. Termometry pokażą do 22 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie wyniesie w południe 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańców Krakowa w piątek czeka małe, w drugiej części dnia umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 995 hPa.

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl