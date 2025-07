Pogoda na dziś. W piątek 18.07 będzie pochmurno i deszczowo, w części kraju mogą pojawić się burze. Termometry wskażą maksymalnie od 18 do 25 stopni Celsjusza.

W piątek rano będzie pochmurno, miejscami ponuro i mglisto, a na południowym wschodzie - deszczowo. Poza tym dzień przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Padać ma głównie na zachodzie, południu i wschodzie Polski. Na obszarach podgórskich, górskich oraz na Lubelszczyźnie możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-20 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 21-22 st. C na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie, do 23-25 st. C w centrum i na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.