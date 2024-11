Pogoda na dziś - piątek 15.11. Dzień przyniesie sporo chmur, będzie jednak też szansa na chwile ze słońcem. Termometry wskażą do 10 stopni Celsjusza. Biomet okaże się niekorzystny, a lokalnie może powiać silny wiatr.

Piątek przyniesie w całym kraju dużo chmur, ale pojawią się większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni Celsjusza na Warmii, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.