W piątek czeka nas pochmurna aura z większymi przejaśnieniami, które postępować będą od północy w głąb kraju. Na północnym wschodzie spodziewany jest zanik opadów. W pozostałych regionach Polski wystąpią przelotne opady śniegu do 1-2 centymetrów. Na południu opady sięgną maksymalnie 3 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce oraz na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z północy będzie wiał słabo i umiarkowanie. W północnych i wschodnich częściach kraju może chwilami przybierać na sile.