Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez 2 st. C w centralnej Polsce do 3 st. C w zachodniej części kraju. Uwaga - rano mokre nawierzchnie mogą zamarzać. Powieje wschodni i południowo-wschodni wiatr, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozwijający prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę. W nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść lokalnie poniżej -8 st. C.