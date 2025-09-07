Pogoda na dziś - niedziela, 7.09. Mgły, deszcz i burze

7 września 2025, 2:00
Prognoza pogody na niedzielę
W niedzielę rano w niektórych miejscach pojawią się zamglenia i mgły, w innych będzie padać i grzmieć. W drugiej części dnia można jednak liczyć na zmianę pogody - a przynajmniej w pewnych rejonach kraju.

Niedzielny poranek zapowiada się pochmurnie w większości Polski. Na zachodzie wystąpią zamglenia i mgły, a na północy i wschodzie popada, może nawet zagrzmieć. W ciągu dnia, gdy poranne mgły zanikną, na zachodzie rozpogodzi się i nie będzie padać. Na pozostałym obszarze kraju na niebie pojawi się więcej chmur, ale można liczyć na rozpogodzeniami. Na północy i północnym wschodzie spodziewane są przelotne opady deszczu rzędu 1-5 l/mkw. Podczas burz może spaść 15-30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 20-22 st. C w całym kraju. Powieje słaby i zmienny wiatr.

Warunki biometeo

Najmniejsza wilgotno będzie na krańcach południowo-zachodnich, a największa - około 90 procent - na północnym wschodzie. W większości Polski odczujemy komfort termiczny - chłodno będzie tylko na północy. Warunku biometeo będą niekorzystne na Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie, neutralne w pasie od Pomorza Zachodniego do Podkarpacia, a na zachodzie i południowym zachodzie - korzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela w Warszawie rozpocznie się pochmurnie, ale w drugiej części się rozpogodzi. Nie będzie padać. Termometry pokażą maksymalnie 21-22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Początkowo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. W drugiej części dnia można liczyć na rozpogodzenia, ale istnieje także ryzyko burzy. Temperatura wyniesie maksymalnie 20-21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu skręcający w kierunku północno-wschodnim. Ciśnienie w południe osiągnie 1022 hPa i będzie się zmniejszać.

Pogoda na dziś - Poznań

W niedzielę w Poznaniu będzie pogodnie i bez deszczu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 21-22 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dzień we Wrocławiu zapowiada się pogodnie i bez opadów. Na termometrach pokaże się maksymalnie 21-22 st. C. Zawieje słabo z różnych kierunków. Ciśnienie w południe osiągnie 1007 hPa i będzie się zmniejszać.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie będzie pochmurny, ale w drugiej części dnia pojawią się przejaśnienia. Opady nie są spodziewane. Termometry wskażą maksymalnie 20-21 st. C. Powieje słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie spadać.

O ile w niedzielę Polska będzie rozdarta między niżem a wyżem, tak na początku przyszłego tygodnia stery przejmie układ wysokiego ciśnienia. Oznacza to powrót pogodnej aury i wyższych temperatur. Taka sielanka nie potrwa jednak długo.

6 września 2025, 15:47
Gdzie jest burza? W sobotę 6.09 wieczorem grzmi w części kraju. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i silny wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową w Polsce w tvnmeteo.pl.

6 września 2025, 7:44
Aktualizacja: 6 września 2025, 22:02
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed burzami. Wyładowaniom towarzyszyć mają obfite opady deszczu i silny wiatr. Sprawdź gdzie aura będzie groźna.

6 września 2025, 6:53
Aktualizacja: 6 września 2025, 19:42
Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 7.09. W nocy w niektórych rejonach kraju popada i zagrzmi, w innych pojawią się zamglenia i mgły. Dzień przyniesie pochmurną aurę.

6 września 2025, 19:18
Chińscy naukowcy stworzyli rośliny, które są w stanie ładować się światłem słonecznym i świecić w ciemności przez kilka godzin. Badacze uważają, że mogą one w przyszłości zastąpić małe lampki ogrodowe.

6 września 2025, 20:20
W niedzielę dojdzie do całkowitego zaćmienia Księżyca. To jedno z najciekawszych zjawisk astronomicznych tego roku. Sprawdź, kiedy warto spojrzeć w niebo. 

6 września 2025, 18:34
W południowej Kalifornii wybuchł potężny pożar. Nazwano go Pyrite Fire. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, przez co władze podjęły decyzję o ewakuacji części mieszkańców.

6 września 2025, 16:51
Monsunowe ulewy spowodowały powodzie w północnych Indiach, które w ostatnich dniach zabiły kilkadziesiąt osób. Władze były zmuszone relokować tysiące mieszkańców, a wielu lokalnych rolników straciło plony i dobytek życia.

6 września 2025, 13:15
Japonia zmaga się ze skutkami tajfunu Peipah, który we wtorek nawiedził kraj. Żywioł, który obecnie jest już burzą tropikalną, uszkodził wiele budynków i ranił ponad 20 osób, w tym niektóre poważnie.

6 września 2025, 12:04
Burze przetaczały się w piątek nad Polską. Jak przekazali strażacy, w całym kraju przeprowadzono 480 interwencji związanych z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Od naszych czytelników otrzymaliśmy materiały z załamania pogody.

5 września 2025, 17:47
Aktualizacja: 6 września 2025, 7:24
Holenderscy naukowcy dokonali zaskakującego odkrycia - w ich kraju wyładowania atmosferyczne są odwrócone do góry nogami w porównaniu do wielu innych części świata. Teraz próbują się dowiedzieć, dlaczego tak jest.

6 września 2025, 11:09
W Zielonej Górze trwa Winobranie. Na ponad tydzień Bachus, bóg wina, otrzymuje klucze do miasta i przejmuje nad nim władzę. Sprawdź, jakie atrakcje na nasz czekają w czasie tego święta.

6 września 2025, 18:07
Sobota to kolejny dzień, który upłynie pod znakiem gwałtownych zjawisk pogodowych. Jak opowiadał prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, nad Polską znajduje się "uwięziony" front atmosferyczny niosący opady, lokalnie także burze. Po jego zaniknięciu czeka nas jednak wyraźna zmiana na plus.

6 września 2025, 9:45
Lodowce Pamiru w Azji Środkowej były do tej pory uważane za najbardziej odporne na zmiany klimatu. Okazuje się jednak, że gwałtownie topnieją, co stwarza zagrożenie zarówno dla globalnego klimatu, jak i milionów mieszkańców regionu.

6 września 2025, 8:43
"Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma". Możliwe więc, że aura właśnie rekompensuje Polsce letnie chłody. W pierwszych dniach września temperatura wzrasta u nas do blisko 30 stopni i jeszcze nie raz tę wartość osiągnie bądź przekroczy.

5 września 2025, 8:47
Światowa Organizacja Meteorologiczna opublikowała kolejny biuletyn dotyczący jakości powietrza i zmian klimatu. Ostrzega w nim przede wszystkim przed "koktajlem czarownic" uwalnianym przez pożary lasów.

5 września 2025, 15:21
Deszcz, błoto i sparaliżowane ulice - miasto Los Cabos w północno-zachodnim Meksyku zmaga się ze skutkami huraganu Lorena, który przyniósł ulewy i silny wiatr, mimo że ominął miasto o kilkaset kilometrów.

5 września 2025, 11:38
Dwunastoletni Sadiq, cudem wydobyty spod gruzów zawalonego domu, stał się jednym z symboli tragedii, jaka dotknęła wschodni Afganistan. Seria potężnych trzęsień ziemi pochłonęła tam w ciągu czterech dni ponad dwa tysiące ofiar, pozostawiając setki rodzin bez dachu nad głową.

5 września 2025, 12:39
W hrabstwie Franklin w amerykańskim stanie Arkansas 72-letni mężczyzna został ciężko ranny w wyniku ataku niedźwiedzia czarnego. Zwierzę musiało zostać zastrzelone. Według lokalnych władz tego typu zdarzenia na tym obszarze zdarzają się bardzo rzadko.

5 września 2025, 9:47
Poziom wody w rzekach położonych w prowincji Pendżab w Pakistanie jest niebezpiecznie wysoki. Z tego powodu w ciągu ostatniej doby ewakuowano z tego regionu ponad pół miliona osób - podała agencja informacyjna AP, powołując się na lokalnych urzędników.

4 września 2025, 19:58
W północnej części Indii doszło do osunięcia się ziemi. Jak poinformowały lokalne władze, zginęła co najmniej jedna osoba, a sześć zostało uwięzionych pod gruzami. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa.

4 września 2025, 17:36
U wybrzeży Florydy doszło do ataku rekina na 8-latka, który uprawiał snorkeling. Stało się to na oczach jego ojca.

4 września 2025, 16:59
Niezwykle jasny meteor przeleciał nad Polską. Jego lot został zarejestrowany przez kamery systemu Skytinel. Bolid był widoczny w wielu miejscach kraju.

4 września 2025, 15:03
Najnowszy bilans ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Afganistanie wzrósł w czwartek do ponad 2200 osób. Służby wciąż poszukują ocalałych we wschodnich prowincjach. W obliczu rosnących potrzeb i ograniczonych środków na pomoc, mieszkańcy mierzą się z pogłębiającym kryzysem humanitarnym.

4 września 2025, 13:38
Ogromne wąwozy stają się coraz większym zagrożeniem dla mieszkańców afrykańskich miast - ostrzegają naukowcy. Najnowsze badanie przeprowadzone w Demokratycznej Republice Konga pokazuje olbrzymią skalę problemu. Eksperci ostrzegają, że jeśli to zagrożenie geologiczne nie zostanie powstrzymane w kolejnych latach, miliony osób będą musiały opuścić swoje domy.

4 września 2025, 12:18
Skrzydlaty lew będący symbolem Wenecji został wykonany w Chinach i odbył długą wędrówkę do Europy - zasugerowali włoscy badacze. Do jego przybycia na Stary Kontynent mogli przyczynić się ojciec Marco Polo oraz chiński cesarz Kubilaj-chan.

4 września 2025, 14:14
Północne regiony Kalifornii zmagają się z falą pożarów wywołanych uderzeniami piorunów. Według służb ogień zajął już ponad 5500 hektarów terenu na terenie trzech hrabstw. Płomienie zniszczyły między innymi zabytkową jednostkę osadniczą, która powstała w okresie gorączki złota.

4 września 2025, 7:51
