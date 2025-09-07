W niedzielę rano w niektórych miejscach pojawią się zamglenia i mgły, w innych będzie padać i grzmieć. W drugiej części dnia można jednak liczyć na zmianę pogody - a przynajmniej w pewnych rejonach kraju.

Niedzielny poranek zapowiada się pochmurnie w większości Polski. Na zachodzie wystąpią zamglenia i mgły, a na północy i wschodzie popada, może nawet zagrzmieć. W ciągu dnia, gdy poranne mgły zanikną, na zachodzie rozpogodzi się i nie będzie padać. Na pozostałym obszarze kraju na niebie pojawi się więcej chmur, ale można liczyć na rozpogodzeniami. Na północy i północnym wschodzie spodziewane są przelotne opady deszczu rzędu 1-5 l/mkw. Podczas burz może spaść 15-30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 20-22 st. C w całym kraju. Powieje słaby i zmienny wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Najmniejsza wilgotno będzie na krańcach południowo-zachodnich, a największa - około 90 procent - na północnym wschodzie. W większości Polski odczujemy komfort termiczny - chłodno będzie tylko na północy. Warunku biometeo będą niekorzystne na Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie, neutralne w pasie od Pomorza Zachodniego do Podkarpacia, a na zachodzie i południowym zachodzie - korzystne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela w Warszawie rozpocznie się pochmurnie, ale w drugiej części się rozpogodzi. Nie będzie padać. Termometry pokażą maksymalnie 21-22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Początkowo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. W drugiej części dnia można liczyć na rozpogodzenia, ale istnieje także ryzyko burzy. Temperatura wyniesie maksymalnie 20-21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu skręcający w kierunku północno-wschodnim. Ciśnienie w południe osiągnie 1022 hPa i będzie się zmniejszać.

Pogoda na dziś - Poznań

W niedzielę w Poznaniu będzie pogodnie i bez deszczu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 21-22 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dzień we Wrocławiu zapowiada się pogodnie i bez opadów. Na termometrach pokaże się maksymalnie 21-22 st. C. Zawieje słabo z różnych kierunków. Ciśnienie w południe osiągnie 1007 hPa i będzie się zmniejszać.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie będzie pochmurny, ale w drugiej części dnia pojawią się przejaśnienia. Opady nie są spodziewane. Termometry wskażą maksymalnie 20-21 st. C. Powieje słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie spadać.

Warunki drogowe w niedzielę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl