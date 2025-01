Pochmurno z opadami deszczu od 2 do 10 litrów na metr kwadratowy będzie dziś na zachodzie i północy kraju. W pozostałych regionach czeka nas pogodna aura bez deszczu. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni Celsjusza na północy, poprzez 8 st. C w centralnej Polsce do nawet 10 st. C w regionach południowych. Powieje umiarkowany wiatr z południa. Silniejsze podmuchy prognozowane są w górach, gdzie wiatr w porywach rozwinie prędkość do 80 kilometrów na godzinę, a podczas halnego prędkość wiatru lokalnie wzrośnie powyżej 90 km/h.