Pogoda na dziś. Niedziela 12.01 będzie kolejnym śnieżnym dniem, chociaż opady zaczną powoli słabnąć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 stopnie Celsjusza. Warunki biometeorologiczne będą głównie niekorzystne.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W niedzielę w prawie całej Polsce spodziewane jest zachmurzenie i okresowe opady śniegu do 2-5 centymetrów - najwięcej napadać ma na południowym wschodzie i w Karpatach. Jedynie w północno-zachodnich regionach niebo ma się rozpogadzać i nie powinno padać. Termometry wskażą od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, poprzez 0 st. C w centralnej Polsce do 3 st. C na Pomorzu. Powieje północno-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, z porywami sięgającymi 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 80 procent w regionach północno-zachodnich do ponad 90 procent na wschodzie i w centrum. Wszędzie odczujemy zimno i wilgoć. Zapanują głównie niekorzystne warunki biometeorologiczne, neutralne jedynie w zachodnich regionach.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W niedzielę w Warszawie prognozowane jest duże zachmurzenie i okresowe opady śniegu do 2-5 cm. Termometry pokażą do 1 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach sięgający 50 km/h. Ciśnienie osiągnie w południe 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Niedziela przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pochmurne niebo. Okresowo poprószy śnieg do 2 cm. Temperatura maksymalna wyniesie 3 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając prędkość do 60 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 1023 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu niedziela zapowiada się pochmurno, a okresami wystąpią opady śniegu do 2 cm. Na termometrach zobaczymy 0 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr z porywami do 50 km/h. W południe barometry wskażą 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niebo nad Wrocławiem będzie w niedzielę pochmurne. Okresowo poprószy śnieg do 2 cm. Termometry wskażą maksymalnie 0 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągając prędkość do 50 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Niedziela w Krakowie upłynie pod znakiem chmur. Okresowo poprószy śnieg do 5-8 cm. Temperatura wzrośnie do 0 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr z porywami do 50 km/h powieje z północnego zachodu. Na barometrach w południe zobaczymy 995 hPa.

Autorka/Autor:ast

Źródło: tvnmeteo.pl