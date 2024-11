Pogoda na dziś - czwartek 7.11. W dzień utrudnieniem będą mgły, na niebie zobaczymy wiele chmur. Na słońce będą mogli liczyć tylko niektóre regiony kraju. Termometry pokażą maksymalnie 11 stopni Celsjusza.

W wielu miejscach kraju czwartek zapowiada się pochmurnie z silnymi zamgleniami, lokalnie mgłami, utrzymującymi się do godzin popołudniowych. Na pogodną czy słoneczną aurę mogą liczyć jedynie mieszkańcy południowego wschodu oraz obszarów podgórskich i górskich. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 4-6 stopni Celsjusza w centrum kraju do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr.

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza za dnia w wielu regionach przekroczy 90 procent. Na przeważającym obszarze odczujemy chłód, a warunki biometeo na ogół okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie w czwartek czeka nas pochmurna aura z zamgleniami, bez opadów. Temperatura wzrośnie do 4-5 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Gdańsk, Gdynia i Sopot muszą przygotować się na pochmurną aurę z zamgleniami, ale bez opadów. Termometry pokażą do 7-9 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1031 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Czwartek w Poznaniu zapowiada się pochmurnie z zamgleniami, padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy do 6-7 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1021 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W czwartek będzie pochmurnie z zamgleniami, opady nie są spodziewane. Temperatura we Wrocławiu wzrośnie do 7-8 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W czwartek w Krakowie spodziewać się możemy dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami i zamgleniami. Opady nie są prognozowane. Temperatura wzrośnie do 8-10 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1006 hPa.

